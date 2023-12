VICE

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, não conversa sobre candidatura de vice-prefeito. Bem avaliado nas pesquisas, Allyson prefere deixar a decisão para o próximo ano pois, dependendo da reeleição e da avaliação do eleitorado, poderá disputar o cargo de governador nas próximas eleições. Seu nome, até o momento, é defendido pelo ex-senador José Agripino Maia.

ESTRAGÉGIA

A governadora Fátima Bezerra erra ao fugir do diálogo com os deputados estaduais, até mesmo com aqueles que compõem sua base aliada no Palácio José Augusto. Governadores que lhe antecederam, em situações semelhantes, não perdiam tempo e convocavam os insatisfeitos para a conversa cara a cara. Os resultados compensavam a hipotética humildade do ato

ALIADOS

Quando se fala em base aliada a dedução é a de que seus votos deveriam ser carimbados, sem questionamentos. Na prática, não é isso que acontece no Parlamento, seja onde for localizado. A governadora tem jogado toda responsabilidade da aprovação do aumento do ICMS nas costas do deputado Francisco do PT, seu líder na Assembleia Legislativa. Lógico que a força do deputado não é suficiente para tanta responsabilidade política.

REFORMA

A dificuldade atual no relacionamento com a Assembleia poderá levar a governadora Fátima a promover uma minirreforma para atender os aliados. A governadora começa a entender que a dificuldade na reforma não está somente na impopularidade a proposta, mas porque os deputados se mostram totalmente desprestigiados e procuram mais espaço na administração.

EMPRESÁRIOS

Contra o projeto de aumento de ICMS, a governadora Fátima Bezerra enfrenta um novo adversário, a Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, que a apoiou nos quatro anos do seu primeiro mandato. Seu novo presidente, Roberto Serquiz, defende que “a indústria do RN está em fase de recuperação, buscando o retorno a um patamar em que estava ainda em 2011”, condenando o aumento do ICMS.

ICMS

No Nordeste, cinco estados já definiram que o tributo será maior no ano que vem; outras seis unidades da federação discutem aumento do imposto estadual em relação a 202. Se não houver entendimento entre o Governo e os deputados estaduais, o estado potiguar será o único a ter o tributo inferior ao deste ano.

EMERGÊNCIA

A área atingida é maior, mas, no momento, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta sexta-feira (8), a situação de emergência nas cidades de Boa Saúde e Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, que enfrentam um período de seca. A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

MARIELLE

A governadora Fátima Bezerra, sancionou a Lei Nº 11.622, que prevê a celebração do “Dia Marielle Franco de Enfretamento à Violência Política contra Mulheres Negras, LGBTQIA+ e Periféricas”, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8). Conforme a publicação, a data entra no Calendário Oficial do Estado do RN será celebrada anualmente no dia 14 de março.

DIESEL

O litro do diesel nas distribuidoras está, em média, R$ 0,27 menor, a partir desta sexta-feira 08. O valor passa a ser de R$ 3,78. A medida foi anunciada nessa quinta-feira 07 pela Petrobras. No ano, a redução acumulada soma R$ 0,71 por litro, o equivalente a 15,8%.. No momento, a Petrobras está mantendo estáveis seus preços de venda de gasolina às distribuidoras.

CARNATAL

Muitos mossoroenses, amigos da folia, pegam a BR304 em direção a Natal. É que começa hoje, a partir das 18:00, o Carnatal 2023, com a participação de artistas famosos como tempos, Bell Marques, Anitta, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Xandy Avião, Léo Santana, Zé Vaqueiro, Grafith, os artistas famosos do Brasil. E, viva a folia!