NOTAS DA REDAÇÃO

PADRE SÁTIRO

Faleceu ontem, aos 93 anos, o padre Sátiro Cavalcante Dantas, após haver sido internado diversas vezes no Hospital Wilson Rosado. Várias homenagens póstumas estão sendo prestadas ao sacerdote e educador que teve toda sua vida dedicada a esta cidade.

UERN

A incansável luta pela estadualização da Universidade Regional do Rio Grande do Norte, hoje Universidade do Estado do RN (UERN), marca sua história em defesa do ensino público para todos e consolida a marca de “padre educador”. Foi o grande condutor que levou o Governo do Estado a transformar a URRN na primeira – e única – universidade pública estadual do RN.

LUTO

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou decreto nº 6.958, na segunda-feira (27), luto oficial de 5 dias pelo falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas. O prefeito Allyson Bezerra cancelou viagem que faria a Brasília, para agenda administrativa e adiou o lançamento da segunda fase do Programa Mossoró Realiza.

EVANGÉLICOS

A Câmara Municipal de Mossoró vai realizar uma sessão solene em homenagem aos 95 anos da Assembleia de Deus de Mossoró. A iniciativa é do vereador Gideon Ismaias (Cidadania). No evento, serão homenageados pastores e pessoas que contribuem e contribuíram com Assembleia de Deus nestes 95 anos da fundação em Mossoró.

VIOLÊNCIA

A Assembleia Legislativa do RN, realizará nesta terça-feira (28) uma audiência pública intitulada “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”. A frase que dá nome à campanha é a mesma utilizada no último dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra.

GOVERNO CIDADÃO

O Banco Mundial confirmou ao Governo do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira (27), a segunda fase do Programa Governo Cidadão no montante de 180 milhões de dólares (878 milhões de reais pelo câmbio de hoje). Para a nova fase do empréstimo, o RN vai concentrar os investimentos em estradas, agricultura e turismo.

IDENTIDADE

O Rio Grande do Norte passará a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) a partir de 11 de dezembro. A CIN substituirá o atual modelo da identidade e contará apenas com o CPF como número de registro nacional de cada cidadão. A CIN agora unifica a base de dados, que passa a ser nacional. Antes, cada cidadão poderia fazer um RG diferente em cada Estado.

ROSALIE

A colunista Rosalie Arruda comunica sua saída das páginas da Tribuna do Norte, jornal onde assinou coluna de informações e política durante seis anos. Em sua despedida avisa que continuará a escrever: Espero vocês no blog www.rosaliearruda.com e nas minhas redes sociais que retomam o jornalismo saudável que me acompanha desde sempre.

INDICAÇÕES

Com a escolha do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, o nome da ministra Simone Tebet, do Planejamento, passa a ser especulado para ser sua substituta no ministério. Tebet é advogada e se formou em Direto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CHUVA

Mossoró teve uma madrugada chuvosa e há perspectiva que a chuva se prolongue durante o dia. Em Natal, a Defesa Civil alerta para o risco de temporal e orienta a população evitar sair às ruas. Em alguns bairros da cidade houve queda de energia.

