OPOSIÇÃO

Aos 86 anos e décimo mandato de deputado estadual, José Dias é um dos principais opositores da governadora Fátima Bezerra. Em entrevista recente, criticou a falta de liberação do pagamento das emendas impositivas, que se constitui crime de responsabilidade e motivo para impeachment da governadora.

GUERREIRA

O jornalista Danilo Sá, na Tribuna do Norte, lembra o perfil de “Guerreira” da ex-governadora Wilma de Faria e lamenta que, no Rio Grande do Norte esse perfil esteja cada vez mais ausente. “Wilma não era o exemplo da perfeição na política, longe disso”, mas “a guerreira faz falta para expor aos mais novos que silenciar nem sempre é bom na política.

ORÇAMENTO

O prefeito Álvaro Dias aumentou o orçamento anual da Secretaria Municipal de Esporte em 38,5% para o próximo ano. Com isso, a pasta comandada pelo ex-deputado federal Rafael Motta terá um programa de trabalho de quase R$ 19,5 milhões em 2024, contra o orçamento de R$ 14 milhões deste ano. Rafael é um possível candidato à prefeitura de Natal.

EMPREGOS

Com base em estudos apresentados no recente Fórum de Energias Renováveis em Natal, a expectativa é que a implantação de parques eólicos em terra gere 1,1 milhão de empregos diretos e indiretos até 2038 em nosso estado, com 85% das vagas em operação e manutenção concentradas na região.

MILITARES

No Rio Grande do Norte, os militares estão insatisfeitos com o Governo do Estado, que propôs a promoção ex officio dos novos soldados até a graduação de 2° Sargento, uma proposta não aceita pelas entidades representativas. Hoje, a Lei de Promoção de Praças, assegura aos soldados mais antigos a promoção até a graduação de subtenente.

STF

A crise entre o Poder Legislativo e o STF é um impasse sem o menor sentido. Mesmo assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou em campo para estancar o conflito em um gesto de pacificação entre os Poderes, Lula reuniu em jantar no Palácio da Alvorada, com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.

PGR

Aos convidados, Lula informou que vai indicar à Procuradoria-Geral da República (PGR) o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, apadrinhado por Moraes e Gilmar. A PGR está sob o comando interino há dois meses, desde que Augusto Aras deixou o cargo. O procurador é indicado pelo presidente e avalizado em votação do Senado.

EMENDAS

O presidente Lula quer atrair emendas parlamentares para o financiamento de obras do Novo Pac (Programa de Aceleração do crescimento). E oferece aos parlamentares a garantia de que o recursos das emendas não será contingenciado, além de contrapartidas federais para o empreendimento a que a emenda é destinada.

PODERES

A política brasileira vive um momento em que os presidentes das duas Casas Legislativas indicam ministros e o Poder Judiciário tem força para a escolha de Procuradores. É o presidencialismo mais parlamentarismo com que o país já conviveu. Político experiente, Lula sabe que tudo isso é necessário e vai tocando a batuta.

PASSAGENS

O governo deseja incluir no Orçamento de 2024 o pagamento de passagens aéreas semanais para os 38 ministros de Estado na Esplanada e para os 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal. Não será necessário justificar a viagem com algum compromisso de trabalho. As passagens poderão ser usadas para o lazer dos ministros, usando os bilhetes para retornar para seus Estados de origem.