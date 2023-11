SAÚDE

A Prefeitura de Mossoró está com inscrições abertas até hoje em um Processo Seletivo Simplificado com 99 vagas para contratação de servidores temporários para a área da Saúde com seleção para auxiliares de saúde bucal, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais e veterinários.

REALIZA

A prefeitura de Mossoró vai lançar na segunda-feira (27), a segunda fase do programa “Mossoró Realiza”. Na segunda etapa do programa serão anunciadas cerca de 20 obras na cidade e zona rural de Mossoró, envolvendo as áreas da educação, infraestrutura e mobilidade urbana.

AUMENTO

Enquanto no Rio Grande do Norte continua o bate-boca entre oposição e governo, outros estados, como São Paulo, Rio de janeira, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul os governadores propõem aumento de alíquota mínima de 19,5%, com taxas diferenciadas entre produtos e serviços.

REPASSE

Ao que parece, a governadora Fátima Bezerra ajudaria no entendimento com os deputados da oposição que aproveitam a oportunidade para a cobrança do pagamento de emendas parlamentares pelo Governo do Estado. Foi o que disse o deputado Tomba Farias (PSDB) que é o porta-voz da oposição no Legislativo.

INTRANSIGÊNCIA

O Bloco Independente da Assembleia Legislativa, formado pelos deputados Galeno Torquato (PSDB), Dr. Kerginaldo (PSDB), Ivanilson Oliveira (União Brasil), e Terezinha Maia (PL), fechou questão contra o projeto de lei do Governo do Estado que visa manter a alíquota estadual do ICMS em 20%.

CORAGEM

A deputada Isolda Dantas teve coragem de defender abertamente o aumento do imposto estadual. Após a derrota do projeto de lei na Comissão de Finanças, declarou aos colegas de oposição: “Nós vamos aprovar o projeto para o bem do Rio Grande do Norte”. Esse discurso muda quando o político passa para a oposição.

BLOQUEIO

Ministério Público e Justiça estaduais têm sido grandes aliados dos prestadores de serviços médicos no Rio Grande do Norte. Desta vez foi a determinação do bloqueio das contas da Prefeitura de Natal para quitar dívidas de atendimentos em cardiologia, ortopedia e outros, por profissionais e hospitais.

CODERN

Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviário mostram que o Porto de Natal apresentou retração de 20,59% em relação ao mesmo período no ano anterior. Em toneladas, o produto exportado mais expressivo em toneladas é o sal, 4.035t seguido do Petróleo com 1.110t. A fruticultura representou apenas 12.151t.

FAMOSA

A Agrícola Famosa pretende arrendar uma área de quatro mil metros quadrados no porto da capital potiguar e construir um terminal frigorífico, destinado a ampliar o transporte não apenas de melões, mas também de outras frutas como manga e uva. Além das frutas, pretende escoar minério de ferro, a partir de 2027.

BAIXA

Os preços dos combustíveis estão em baixa, mas o governo federal quer que o corte nesses valores seja maior ainda. Pressionado por todos os lados, o presidente da Petrobras, Jean Paul, foi recebido pelo presidente Lula em ao que parece, não foi pressionado para manter essa escalada de cortes nos preços.