PROJEÇÃO

As eleições municipais são tidas como termômetro para as eleições majoritárias seguintes. Em Mossoró, a reeleição do prefeito Allyson é um indicativo de que poderá disputar o governo do estado em 2026, mas não é a única condição para que isso aconteça. Haverá uma disputa acirrada para a ocupação desse espaço.

DISCUSSÃO

Depois da discussão pública registrada na reunião da bancada federal entre o prefeito Álvaro Dias e o deputado federal Benes Leocádio, os parlamentares poderão mudar o critério de debate para a definição dos que serão beneficiados com essas emendas. Não é preciso submeter-se a contestação tipo a que aconteceu no encontro.

DEFINIÇÃO

O senador Rogério Marinho declarou que o nome de direita para a Prefeitura de Natal não será definido na próxima vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro a Natal. Para Rogério, o nome do PL para a disputa municipal deve ser definido logo após o carnaval.

DISCORDÂNCIA

Mesmo apoiando o presidente Lula e a governadora Fátima Bezerra, a senadora Zenaide Maia, cujo marido é secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, terá candidatos diferentes em duas importantes cidades, Mossoró e São Gonçalo do Amarante. Os palanques serão concorrentes.

CANDIDATURAS

O senador Humberto Costa, coordenador do grupo nacional encarregado das negociações de alianças eleitorais no PT, confirmou que o partido pretende lançar candidatos em no mínimo 12 das 26 capitais brasileiras e também em cidades-chave. No Rio Grande do Norte, a prioridade é a eleição da deputada federal Natália Bonavides, mas estão interessados também na eleição em Mossoró.

DNIT

Apesar de haver participado ativamente da campanha bolsonarista, Getúlio Batista foi indicado para a superintendência do DNIT no Rio Grande do Norte pelo vice-governador Walter Alves, do MDB. Denunciado por irregularidades administrativas, Getúlio deverá ser afastado do cargo, mas a indicação do seu substituto deverá ser novamente da responsabilidade de Walter Alves.

PL

O Partido Liberal Jovem realizou, ontem, café da manhã para debater a importância do voto e da atuação política direcionada aos jovens. As palestras foram proferidas pelo professor universitário Hudson Palhano e pelo advogado Miqueias Costa. Estiveram presentes ao evento o jornalista Daniel Souza e o ex-deputado Michel Diniz.

POBRES

A Diocese de Caicó registrou a passagem do Dia Mundial dos Pobres, ontem (18) com a entrega de kits de higiene pessoal, alimentação e água para pessoas em situação de rua. As ações serão continuadas neste domingo, nas paróquias da Diocese. “Não desvies o rosto de nenhum pobre” (Tb 4,7) é o tema escolhido pelo Papa Francisco para celebrar o Dia Mundial dos Pobres, este ano, realizado em 19 de novembro.

ELEIÇÃO

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol, Pedro Sánchez foi reeleito premiê da Espanha. A decisão veio após Sánchez antecipar as eleições e realizar concessões a separatistas catalães que exigiam a aprovação de um projeto de lei que concedia anistia a líderes de protestos. O líder do PP, Alberto Feijóo, foi derrotado nas votações e o rei Filipe VI autorizou Pedro Sánchez a montar uma coalizão e se manter no cargo.

MULHERES

No dia 25/11, na Câmara dos Vereadores de SP acontecerá a 7ª edição da Virada Feminina, evento em prol do Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres, criado pela ONU em 1999. Esta data é em homenagem às irmãs Mirabal que foram brutalmente assassinadas pelo governo da República Dominicana. Minerva, Maria Teresa e Pátria Mirabal.