NOTAS DA REDAÇÃO

TOMBA

Está programado para hoje recurso à Justiça por parte de deputados estaduais, por conta da falta de pagamento das emendas impositivas por parte do Governo do Estado. Mostrando irritação, o vice-presidente da Assembleia, deputado Tomba Farias, enfatizou o Legislativo não pode continuar de “cócoras” para o governo estadual.

TRANSFERÊNCIA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, transferiu a sede do Governo Municipal para o bairro da Ribeira, no prédio em que funcionou o ITEP/RN. O Palácio Felipe Camarão está em reforma e o prefeito só retomará sua ocupação quando as obras estiverem concluídas.

DISCUSSÃO

O coordenador da bancada federal potiguar, deputado Benes Leocádio (União Brasil), e o prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), discutiram durante reunião realizada no Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, na capital potiguar, para que a bancada ouvisse sugestões sobre destinação de emendas parlamentares. A causa do desentendimento foi a emenda destinada ao Hospital Municipal de Natal.

GOVERNADORA

Na mesma reunião com a bancada federal, a governadora Fátima reivindicou a manutenção para o orçamento 2024 as prioridades apresentadas em 2022. Na relação, estão incluídos saúde e a infraestrutura de transportes. Na saúde, a conclusão das melhorias e reformas em 11 unidades hospitalares e avançar no programa Mais Cirurgia.

DENÚNCIA

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado denunciou o aumento significativo na contratação de professores temporários para funções administrativas no Governo. E apontou a presença de 7 professores “em desvio de função” no Núcleo de Cerimonial e Eventos da Secretaria de Educação, acumulando nove vínculos ativos.

MANIPULAÇÃO

Servidores do DNIT/RN enviaram ao BLOGDODINA uma série de denúncias alarmantes, com destaque para uma alegada manipulação em uma licitação que favoreceu uma empresa específica. O BLOGDODINA procurou o DNIT em busca de esclarecimentos sobre as denúncias, mas, até o momento, não obteve resposta.

ICMS

A governadora Fátima Bezerra declarou que não vai pedir a devolução do projeto de lei que aumenta o ICMS para 20%. Assim, o deputado Coronel Azevedo, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, definiu para a próxima quarta-feira (22) a votação na comissão do projeto de lei que trata da manutenção da alíquota do ICMS no RN.

MDB

O vice-governador Walter Alves tem aproveitado a posição ocupada atualmente para expandir o partido que dirige no estado, o MDB. Desta vez, conseguiu a filiação do prefeito de Lajes, em solenidade que contou com a presença do pai, ex-senador Garibaldi Alves Filho, além de prefeitos da região.

GEOGRAFIA

Uma das dificuldades citadas para criação de uma nova diocese potiguar está no problema geográfico. Os municípios apresentados, como Assú, muito próximo à Mossoró, Parnamirim, da área da Grande Natal e no Seridó, a existência da Diocese de Caicó. É verdade, o Rio Grande do Norte é um estado pequeno.

DIOCESE

Caíram no vazio as palavras do Arcebispo de Natal, Dom João Santo Cardoso de que trabalharia para a criação de uma quarta Diocese no Rio Grande do Norte. Acontece que o assunto não depende da decisão de nenhum dos três bispos atualmente existente no estado.

PENSÃO

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção de pagamento de aposentadorias e pensões a ex-governadores ou seus dependentes, em nove estados. A justificativa é que elas foram concedidas antes de a prática ser considerada inconstitucional pela Corte. Em nosso estado, José Agripino Maia é o único ex-governador beneficiado.

ENERGIA

A Amazon anunciou parceria com a Elera Renováveis e, pelo acordo, comprará emergia gerada totalmente no Rio Grande do Norte. O plano da Amazon é abastecer 100% de suas operações com energia renovável, até 2025. A comercialização através do Mercado Livre vem se tornando o principal ambiente para venda.

CAERN

O edital do concurso público da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) foi publicado nesta quarta-feira (15. As inscrições terão início às 14h da quinta-feira (16) e seguem até o dia 20 de dezembro. São ofertadas 33 vagas, distribuídas em cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico, com salários de até 8,7 mil.