NOTAS DA REDAÇÃO

RECUO

Depois de anunciar oferta de 500 vagas para a educação e promoções de nível de professores, no dia 15 de outubro, Dia do Professor, o Governo do RN comunicou às representações dos servidores que as negociações referentes a reajustes salariais e concursos públicos estão suspensas por tempo indeterminado

RAFAEL

A nomeação de Rafael Motta para a Secretaria de Esportes de Natal é um teste para um possível lançamento como candidato a prefeito de Natal, O atual, Álvaro Dias está empolgado com o resultado de pesquisas que lhe atribui um forte poder de transferência de votos.

ENTENDIMENTOS

Como Álvaro tem sido incisivo de que não apoiará um candidato de esquerda, a deputada Natália Bonavides não perde tempo em procurar o apoio para sua candidatura à prefeita de Natal. Carlos Eduardo, porém, investe fortemente para uma aliança com o prefeito de Natal.

CLÉCIO

Sobre o aumento do ICSM, disse o prefeito de Bom Jesus, Clécio Azevedo, ““aumentar imposto é muito fácil”, mas não reduz o peso da máquina. “Por que que não se torna mais eficiente? É mais fácil aumentar imposto? Para as prefeituras, será que vai adiantar? Entendo que não”.

DEMISSÕES

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates desmentiu boatos de que a Empresa demitiria gerentes supostamente ligados ao bolsonarismo. Prates afirmou que “não fará injustiça com as próprias mãos como ocorreu no passado. E explicou que, durante uma transição, é natural que haja transformações que causam e expectativas com tempos diferentes.

DESMORALIZAÇÃO

O deputado Gustavo Carvalho cobrou da Femurn as assinaturas dos prefeitos que formaram a alegada a maioria para apoiar a aprovação do projeto de aumento do ICMS. Caso contrário, “a Femurn desmoraliza-se como defensora da causa municipalista e passa a ser puxadinho do governo”.

MEDICAMENTOS

O leitor está se acostumando ao ler, diariamente, a notícia sobre bloqueio nas contas do Estado, determinado pela Justiça, para pagamentos diversos na área da saúde. Neste final de semana a retenção judicial foi de R$ 37 milhões, para aquisição de medicamentos.

BENEFICIADOS

No Rio Grande do Norte, cerca de 3.0000 pacientes recebem seus medicamentos por determinação judicial. Este ano, o orçamento foi de R$ 12 milhões apenas para esta causa. No que se refere ao público geral, são 40 mil beneficiários, com custo para 2023 de R$ 45 milhões.

COMITIVA

O ex-presidente Jair Bolsonaro não perdeu a pompa e continua sendo o principal apelo da extrema direita para as eleições do próximo ano. Em sua visita ao Rio Grande do Norte, no início de dezembro, desembarcará de avião de linha, com uma comitiva superior a 20 pessoas.

TABAJARA

O DNIT liberou trecho de 6,9 km da Reta da Tabajara, em Macaiba, na Grande Natal. Diariamente, mais de 50 mil veículos passam por esse local. Paraa a conclusão da obra, ficam restando 4,9 km, o que deverá acontecer até o final de 2024. Quanto à duplicação da BR304, até Mossoró, vai continuar fazendo parte dos sonhos de todos.