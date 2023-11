NOTAS DA REDAÇÃO

PADROEIRA

Em entrevista ao programa Observador Político o padre Flávio Fortes de Melo mostrou o seu entusiasmo com a Festa de Santa Luzia, edição 2023. Esclareceu que o crescimento do número de fieis acompanhando a procissão, no dia 13 de dezembro, fez com que a comissão organizadora transferisse o seu roteiro para a Presidente Dutra, descida do Alto de São Manoel.

SUSPENSÃO

Por conta da melhoria asfáltica na avenida Rio Branco, o Programa Viva Rio Branco, no Corredor Cultural, estará suspenso neste domingo (12), devendo retornar no fim de semana seguinte. No domingo (12) a Prefeitura de Mossoró confirma a realização do Programa “Vida na Praça”, na Praça Raimundo Rubira, bairro Boa Vista.

PARENTERAL

Será realizado em Mossoró o “I Treinamento Parental”, para as famílias de assistidos no Centro de Reabilitação (CER). Trata-se de uma prática que visa sistematizar o repertório comportamental emitido pelos pais quanto ao manejo do comportamento dos filhos, inserindo-se como estratégia frequentemente utilizada nas questões de relacionamento familiar.

REFORMA

O ex-presidente Bolsonaro entrou na luta contra a aprovação da Reforma Tributária. Mesmo assim, alguns de seus ex-ministros e seguidores dos mais fiéis votaram favoravelmente. No estado, o senador Rogério Marinho fez a opção pelo voto ideológico e foi o único voto contrário a essa reforma.

BARAÚNA

O Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), em parceria com a Prefeitura Municipal de Baraúna, realizou, nesta sexta-feira (10), o lançamento da Unidade Municipal de Serviços em Recursos Hídricos. Na ocasião, o diretor-presidente do Igarn, Paulo Sidney, e a prefeita de Baraúna, Divanize Oliveira, fizeram a entrega de 52 Outorgas de Uso dos Recursos Hídricos para produtores e irrigantes cadastrados.

FEIRA

A 1ª Feira Potiguar da agricultura familiar e Economia Solidária está programada para acontecer em Natal, no Centro Administrativo, de 30/11 a 03/12 de 2023. A Feira é correalizada pela União das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, com apoio da Emater-RN, da Agência de Fomento do RN , da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e Assistência Social (Sethas) e do Sistema de Organização das Cooperativas do RN).

TRAVESTIS

A governadora Fátima Bezerra sancionou lei que determina que as empresas dentro destas condições deverão contratar pessoas autodeclaradas travestis e transexuais na proporção de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de seus empregados.

JUSTIÇA

O presidente Lula assinou nesta sexta-feira 10 a nomeação de três novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A confirmação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A advogada Daniela Teixeira e os desembargadores Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), e José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)