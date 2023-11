BOLSONARO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), confirmaram visita ao Rio Grande do Norte nos dias 1º e 2 de dezembro. segundo apoiadores que estão organizando a agenda no Estado. Será a primeira visita dos dois ao estado, após Bolsonaro deixar a presidência da República.

PROGRAMAÇÃO

Embora a programa oficial não tenha ainda sido anunciada, uma das atividades do casal Bolsonaro em Natal será a inauguração do novo diretório do PL na capital potiguar, no bairro de Lagoa Nova. A informação foi feita pelo deputado federal General Girão (PL), pré-candidato à Prefeitura do Natal.

FEMURN

A votação do aumento do ICMS sobre combustíveis, telefones e outros itens virou acirrada discussão política entre defensores do governo Fátima Bezerra e oposição. O racha atinge a Federação dos Municípios, com prefeitos discordando da posição da presidência da entidade que faz a defesa do aumento do imposto.

REFORMA

Depois de vários anos e de outros tantos governos, o Congresso Nacional está perto de consolidar aprovação da Reforma Tributária. Após ser votada na Câmara e no Senado, retorna à Câmara Baixa para nova votação, por ter havido algumas modificações quando da tramitação do Senado, onde recebeu 53 votos a favor e 24 contrários.

SEGURANÇA

O Governo do Rio Grande do Norte entregou nesta quarta-feira (08) a segunda remessa de viaturas locadas para as forças de segurança pública do RN, fruto de parte do investimento de R$ 100 milhões anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram disponibilizados 103 novos veículos para operações diárias das polícias Militar e Civil do Estado.

ÉTICA

A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Mossoró foi instalada e realizou sua primeira reunião. Nos últimos anos, essa Comissão não tem desempenhado a função para a qual foi criada, servindo tão somente para justificar ações agressivas de alguns vereadores contra seus colegas. É uma pena que seja assim.

ACORDO

O Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e em Atividades Similares de Mossoró celebrou acordo com a RMB Hotelaria Eirelli, grupo econômico do Hotel Thermas no valor de R$ 1,3 milhão. Esse acordo, homologado pelo juiz Magno Kleiber Maia, foi motivada por demissões irregulares durante a pandemia Covid em 2020.

REPASSES

Na Justiça Federal, outro acordo foi celebrado para que o Estado resolva os recorrentes atrasos de pagamentos nos repasses de contratos de prestação de serviços médicos junto às Coopmed e Sama, referentes a sete parcelas, ficando ainda o compromisso do pagamento do mês corrente ser efetuado no prazo legal.

SAÚDE

Em Natal, a Prefeitura Municipal confirmou o pagamento de R$ 1,3 milhão aos hospitais privados que tem contrato com o município para que sejam retomadas as cirurgias cardiológicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o secretário George Antunes, o recurso será remanejado de outras para as intervenções terem início o mais rápido possível.

HOMENAGENS

Os prefeitos de Acari, Fernando Bezerra; de Currais Novos, Odon Júnior; e de Mossoró, Allyson Bezerra, foram os homenageados com o Prêmio Cidades Excelentes, promovido pela Band RN. A entrega aconteceu na Fiern, representada no evento pelo vice-presidente Vilmar Pereira.