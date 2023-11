GASTOS

Entre os gargalos das obrigações financeiras do Estado o Rio Grande do Norte registrou aumento de 84,5% nas despesas com pessoal e encargos entre os oito primeiros meses de 2018 e o mesmo período deste ano, enquanto as receitas aumentaram 66,68%.

BANCADA

Henrique Alves sobre a Bancada Federal: “Eu acho que a Câmara hoje está aquém do que deveria fazer. Quando Lula veio discutir recursos do PAC, ele se entendeu com a governadora, não era para ser uma conversa só com a governadora. E a nossa bancada?

PRESTÍGIO

O Instituto Data Vero quis saber da influência de lideranças políticas no voto do eleitor sobre a escolha do prefeito de Natal. Em nível nacional, Lula é o líder disparado, indicado por 41% dos natalenses. Depois vem Bolsonaro com 28%.

ESTADO

A Data Vero perguntou: “Em nível estadual, qual liderança o (a) senhor (a) atenderia pedido para votar em candidato a prefeito de Natal?” 33% dos natalenses disseram “a nenhum”. A governadora Fátima Bezerra aparece com 15%, seguida pelo prefeito Álvaro Dias, indicado por 10%.

PSD

O presidente nacional do Partido Social Democrático é o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab e no Rio Grande do Norte pela senadora Zenaide Maia. Indicado pelo prefeito Allyson, o advogado Paulo Linhares recebeu carta branca para organizar o partido em Mossoró.

RETORNO

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini e o esposo, ex-deputado Carlos Augusto comunicam, pelas redes sociais, o retorno da Alemanha, em visita a familiares que residem nesse país. A sucessão municipal poderá ficar mais movimentada com a presença dos dois em Mossoró.

REPASSE

O ex-senador Jean Paul Prates, atual presidente da Petrobras, esteve em Natal para participar de ato que celebra o repasse de recursos financeiros para a Saúde estadual no valor de R$ 18 milhões referentes a emenda parlamentar quando no exercício de senador.

GRATUIDADE

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra anunciou nesta sexta-feira (03): nos dias de provas do Enem os candidatos que irão fazer provas terão direito à gratuidade nos ônibus urbanos. Outros gestores tiveram a mesma atitude, mas nem todos tomaram essa decisão.

COMPARECIMENTO

Mais de 100 mil pessoas são esperadas para comparecer, neste domingo (5), aos 255 locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 espalhados em 40 municípios do Rio Grande do Norte. A recomendação é de que o candidato deve chegar às 12h no local do exame.

PRÓSTATA

Encerrado o Outubro Rosa, tem início o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens e causa de morte de 28,6% da população masculina. Na próxima terça-feira (7) a Prefeitura de Mossoró iniciará campanha sobre o tema.