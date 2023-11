UFERSA

Os cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração oferecidos pela Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) no campus de Mossoró, obtiveram resultados de excelência na edição 2022 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O resultado foi divulgado na terça, dia 31.10.23.

REFIS

O Governo do Estado prorrogou a vigência do Programa de Refinanciamento e Regularização Fiscal do Rio Grande do Norte (Novo Refis 2023). O programa terminaria nesta terça-feira 31, mas não atingiu a meta desejada e foi esticado para até 30 de novembro. A Feocomércio também pediu a prorrogação.

OBRAS

O presidente Lula da Silva sancionou, nesta quarta-feira (1º), a lei que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas. A previsão é dar continuidade a 5.662 obras na área da educação e 5.489 na de saúde. Não houve vetos ao texto que fpo aprovado pelo Congresso Nacional em outubro.

FINADOS

Hoje é o dia em que, na maioria dos países ocidentais, o Dia de Finados é celebrado. É “um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã católica e tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como (para os católicos) rezar pela alma deles.”

PSD

O prefeito Allyson Bezerra indicou o advogado Paulo Linhares, atual presidente do PREVI Mossoró, para dirigir o PSD em Mossoró. Paulo, que sempre militou em partidos políticos de esquerda, agora fará parte da legenda presidida no Brasil por Gilberto Kassab e tem como filiado no RN o deputado Robinson Faria.

CHUVAS

Termina o mês de outubro e a Emparn registrou chuvas 39% abaixo da média esperada de 8,3mm e choveu 5 mm, isto é, 39,3% abaixo da previsão. Para o mês de novembro e dezembro, a condição deverá permanecer a mesma, com poucas chuvas com a intensificação do fenômeno El Ñino.

COPOM

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, para 12,25% ao ano. A decisão, anunciada na tarde desta quarta-feira (1º), era esperada pelos analistas financeiros.

DIVERGÊNCIAS

Em nota, a CNI considerou a decisão Copom “compreensível, mas insuficiente. a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro considerou a decisão acertada, em função do cenário econômico atual. As centrais sindicais também consideraram insuficiente o corte de 0,5 ponto nos juros básicos.

CARDIOLOGIA

Mais uma vez se faz necessária a intervenção do Ministério Público para que o serviço de assistência cardiovascular seja restabelecido. 71 pacientes aguardam em leitos hospitalares a realização de cateterismos de urgência, 34 crianças com cardiopatia congênita necessitam de procedimento cirúrgico e mais de 180 pessoas aguardam em fila a realização de cirurgia cardíaca.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa do RN adiou para 2024 a instalação em Mossoró, prevista para 22 e 23 de novembro. A justificativa foi a lotação do setor hoteleiro, com reservas esgotadas para o Mossoró Oil & Gas Expo (Moge), na mesma data, tornando inviável a estadia em Mossoró dos deputados estaduais.

PRESIDÊNCIA

O mandato do Brasil na presidência rotativa do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) encerrou nesta terça-feira 31. Ao fazer um balanço da gestão brasileira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a cobrar uma posição do colegiado sobre a situação no Oriente Médio.