APODI

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, candidato à reeleição e que se apresenta como favorito nesse pleito, enfrentará uma oposição unida que conta com a participação da governadora Fátima bezerra, deputado estadual Neilson Diógenes (PP) e Agnaldo Fernandes, presidente do PT local. Ainda não está definido o nome do candidato a prefeito pela oposição.

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal aprovou, em primeiro turno, o Orçamento da Prefeitura Municipal de Mossoró. Os vereadores acrescentaram 321 emendas ao texto original, que será votado em segundo turno no dia 8 de novembro.

INELEGIBILIDADE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou nesta terça-feira (31) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Netto à inelegibilidade por oito anos pelo uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro de 2022. É a segunda condenação de Bolsonaro à inelegibilidade por oito anos. O ex-presidente está impedido de participar das eleições até 2030.

ICMS

A governadora Fátima Bezerra, mesmo contanto com o auxílio do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, tem enfrentado dificuldades para aprovar o projeto que objetiva manter a alíquota-base de ICMS em 20%. Ontem, foi a vez do deputado governista Hermano Moraes declarar que não votará nessa proposta, e tem mais, vai trabalhar contra a aprovação.

NOMEAÇÃO

A ex-ministra dos Esportes, Ana Moser, demitida do cargo para abrir espaço para o Centrão, foi indicada pelo presidente Lula para o conselho fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc). Quando da sua demi8ssão Lula foi alvo de críticas por demitir mais uma mulher para abrigar homens do centrão. No Sesc, Ana Moser terá salário de até R$ 28 mil. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31).

DESAPROVAÇÃO

Em pesquisa divulgada nesta terça-feira (31), pelo instituto AgoraSei, o Governo Fátima Bezerra (PT) é desaprovado por 60,5% dos entrevistados. Enquanto isso, 34,9% dos consultados aprovam a gestão de Fátima no Rio Grande do Norte. As menores aprovações de Fátima estão nas maiores cidades da grande Natal, a começar pela própria capital, Natal, onde a aprovação é de apenas 35,5%.

CIDADANIA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será cidadão norte-rio-grandense. A proposta foi apresentada pelo deputado Coronel Azevedo e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Assim, Tarcísio estará mais próximo ao partido liberal potiguar.