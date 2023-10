TOMÓGRAFO

Em agosto do ano passado, a Prefeitura de Mossoró fez propaganda, em sua página oficial, e nas redes sociais, da chegada de um tomógrafo de última geração, adquirido com recursos do Ministério da Saúde. O aparelho passou cerca de 12 meses para ser desembalado. O tomógrafo, agora em funcionamento, apresenta problemas técnicos constantes, deixando a população usuária do SUS sem atendimento.

AQUISIÇÃO

Atendendo a mais de 50 municípios, um único tomógrafo é insuficiente para o atendimento no polo de3 Mossoró. A solução poderá sair rapidamente desde que a bancada federal que terá a sua disposição quase 1 bilhão em emendas destine valor inferior a R$ 3 milhões com o objetivo de adquirir mais um tomógrafo, ampliando os atendimentos locais nesse setor. Quando um aparelho apresentar problemas, o prejuízo à população será menor.

INÍCIO

Pode-se dizer que a campanha sucessória mossoroense deu seus passos iniciais. O partido liberal inaugurou sede própria na cidade, com a presença de senador, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e lideranças políticas. O partido dos trabalhadores anunciou a candidatura da deputada Isolda Dantas ao cargo e claque organizada vaiou o prefeito Allyson durante discurso na sede do PL.

ALLYSON

O prefeito de Mossoró é bom de microfone. Não deixa pergunta sem resposta, responde sem tergiversação e ainda desafia o responsável pela pergunta para encontro pessoal, caso a resposta não lhe tenha agradado. Tem sido assim em todas as entrevistas que tem concedido, e não são poucas, acreditando que seu poder de convencimento pode influir no comportamento do eleitor.

DESTAQUE

O deputado federal cearense, despertou mais interesse dos presentes do que alguns dos políticos visitantes. É que o parlamentar ficou famoso pelo vídeo que divulgou, acompanhado de t7utorial, orientando sobre como fazer depilação anal. Isso mesmo, se alguém tiver interesse e coragem em assisti-lo é possível acessar e comprovar o que se constitui num absurdo para quem exerce o cargo de deputado federal.

REPASSE

As prefeituras iniciarão a semana respirando aliviadas. O governo federal repassa aos municípios, nesta segunda-feira (30), R$ 3.722.133.625,16, referente à terceira parcela de outubro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Quando comparado ao mesmo período de setembro, houve queda de 9% (R$ 4.061.925.283,20) no repasse, mas quando comparado com 2022, o valor foi 6,5% maior que naquela época.

SAÚDE

Quase 89 mil pessoas morreram em 2023 vítimas de Acidente Vascular Cerebral, de acordo com o Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil. A doença é uma das principais causas de mortes no Brasil. Segundo a revista científica Lancet Neurology alerta que o mal súbito pode causar cerca de 10 milhões de mortes no mundo por ano até 2050. Os países de baixa e média renda devem ser os mais afetados.

PAC

O jornalista Sávio Hackradt em artigo publicado hoje, no AgoraRN: Sávio Hackradt: O Novo PAC promete R$1,7 trilhão em obras e investimentos no país, dos quais R$700,4 bilhões (41,2%) para o Nordeste e nesta divisão, o RN ficou em penúltimo lugar entre os estados nordestinos, sendo contemplado com apenas 6,5% do volume de recursos para a região. E pergunta, “O que falta? O que falta? É vontade política? Prestígio junto ao presidente? Onde está o planejamento para a próxima década?

AGRIPINO

Após sofrer queda em um mesmo plano com traumatismo no joelho, o ex-senador José Agripino Maia foi atendido no Hospital São Lucas em Natal. Após realização de exames, radiografias, com todos os resultados dentro dos parâmetros normais, recebeu alta e já se encontra em seu apartamento.