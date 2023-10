ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho virá, hoje, à Mossoró, para a inauguração da sede do Diretório Municipal do Partido Liberal. Os deputados federais General girão e Robinson Faria também confirmaram presença no evento.

ISOLDA

Amanhã, o partido dos trabalhadores realizará a Plenária Municipal que havia sido cancelada no início do mês e transferida para o sábado (28). A deputada Isolda Dantas será reconduzida ao cargo de presidente. O encontro contará com a presença de lideranças estaduais.

UBALDO

Com a decisão do ministro do STF Cristiano Zanin em rejeitar o pedido de liminar do suplente de deputado estadual Tenente Cliveland para assumir a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ubaldo Fernandes fica confirmado no cargo.

RICOS

Somente dois deputados da bancada federal do Rio Grande do Norte votaram favoravelmente à taxação dos super-ricos, os bolsonaristas General Girão e o Sargento Gonçalves, ambos do partido liberal. A proposta foi aprovada por 323 votos contra 119.

CONCORRÊNCIA

A deputada estadual Eudiane Macedo (PV) protestou contra o veto à filiação do seu marido, Tárcio Macedo ao partido verde. Na prática, os atuais vereadores não aceitam a concorrência que representaria, como candidato à Câmara Municipal de Natal, nas próximas eleições.

CRÍTICA

O deputado Tomba Farias (PSDB) não aceita que a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), defenda a mensagem do Governo do Estado para aumentar a alíquota modal do ICMS para 20%, a partir de 2024, de maneira definitiva.

NOTA

O presidente da FEMURN, Luciano Santos, reagiu às afirmações do deputado estadual Tomba Farias defendendo que a instituição “não faz defesa dos municípios, misturando atuação em defesa desse ente federado, com política em sua adjetivação mais negativa”.

REAÇÃO

A ex-presidente Rita Serrano, demitida da presidência da Caixa Econômica Federal reagiu ao ato do presidente Lula alegando que “Ser mulher em espaços de poder é algo sempre desafiador. Não foi fácil ver meu nome exposto durante meses a fio na imprensa”