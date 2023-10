NOTAS DA REDAÇÃO

FILIAÇÃO

O deputado federal João Maia oficializou sua entrada no Progressistas. Trouxe alguns prefeitos, que também assinaram a ficha de filiação, como Manoel Bernardo (João Câmara), Raimundo Pezão (Umarizal), Jeane Saraiva (Alexandria), Inácio Macedo (Tenente Laurentino Cruz), Davi Cássio (Riacho de Santana), Shirley Targino (Messias Targino), Tangará (José Airton Bezerra) e Nira (Goianinha).

DEPUTADO

De Apodi, na Região de Mossoró, Neilton Diógenes, que está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa, acompanhou o deputado João Maia, declarando que “chego ao PP pelas mãos de João Maia, meu amigo e líder político. Um homem que luta pelo nosso Estado e muitas conquistas traz para nossa terra”.

MUDANÇAS

Também assinaram filiação ao Progressistas os vice-prefeitos Marcílio Dantas (Ceará-Mirim), Renato Alves (Pau dos Ferros) e Toinho Santiago (Caicó). Segundo João Maia, vários vereadores aguardam a abertura da janela partidária, em abril do ano que vem, para oficializar a migração.

LIBERAÇÃO

Depois de o deputado João Maia perder a presidência do PL para o senador Rogério Marinho, o presidente nacional do partido, ex-deputado Waldemar da Costa Neto posicionou-se favoravelmente à saída do parlamentar e, assim, o TSE confirmou sua transferência para o Progressistas.

CIRO

Ex-ministro chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, o presidente nacional do PP e senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, abonou a filiação ao partido do deputado federal João Maia (ex-PL). Declarou que “já somos o maior partido do Nordeste em número de prefeitos e vereadores.”

ICMS

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, defendeu a manutenção da alíquota sobre ICMS) em 20% no estado do Rio Grande do Norte, alegando a preocupação com a queda na arrecadação das prefeituras e a dificuldade de manter os salários em dia.

ARRECADAÇÃO

Álvaro Dias apoia a decisão da governadora Fátima, pois “a queda da arrecadação das prefeituras é uma realidade muito preocupante. É muito difícil para a cidade do Natal e qualquer município do Rio Grande do Norte e do Brasil” manter os salários dos funcionários em dia.

CONTRÁRIO

Já o senador Rogério Marinho (PL-RN) expressou sua oposição à proposta da governadora Fátima Bezerra (PT), de elevar o ICMS em 2024. E critica e questiona a decisão de aumentar impostos em detrimento da qualidade dos serviços prestados à população.

LIDERANÇA

O presidente Lula está sendo considerado o terceiro líder mundial em aprovação, atrás apenas de Modi, primeiro ministro da Índia e de Andrés Obrador, presidente do México, segundo dados divulgados pela consultoria Morning Consult.

CHILE

O presidente do Chile, Gabriel Boric, ligou para o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana, em busca de auxílio para repatriar chilenos em meio aos conflitos no Oriente Médio, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

APOIO

Em colaboração com outros países, o Brasil já realizou um voo de repatriação organizado pelo Itamaraty, com o retorno de 15 latino-americanos pela Força Aérea Brasileira. A expectativa é de que mais assentos sejam disponibilizados a cidadãos de países vizinhos nos próximos voos.