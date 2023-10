NOTAS DA REDAÇÃO

POLICLÍNICA

A formação de consórcios entre os municípios para o atendimento às ações da saúde é uma ideia antiga entre os prefeitos que se ressentem de maior apoio nesse setor. Ontem, o Governo do Estado e 12 municípios formalizaram a Policlínica do Seridó.

MINISTRA

A governadora Fátima Bezerra e a ministrada da Saúde Nísia Trindade participaram da inauguração da Policlínica cujo atendimento abrange uma área de 190 mil habitantes e servirá de modelo para a criação de outros consórcios no Rio Grande do Norte.

NATAL

O prefeito Álvaro Dias declarou ser improvável, mas não impossível, apoiar a deputada Natália Bonavides para a prefeitura de Natal. Natália cortou a mínima possibilidade dessa aliança ao afirmar que o prefeito Álvaro tem sido um atraso para Natal. Não quer seu apoio nem no 2º turno. É esperar para ver.

PESQUISAS

Em todas as pesquisas até hoje realizadas, a deputada Natália tem aparecido sempre na segunda colocação, com o ex-prefeito Carlos Eduardo mantendo constantemente o primeiro lugar. Hoje, ela tem espaço para disputar um possível segundo turno.

FILIAÇÃO

Será hoje a filiação do deputado João Maia ao Progressistas. Para a cerimônia virá o senador Ciro Nogueira, ex chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, considerado um dos mais hábeis políticos da atualidade brasileira.

FUTURO

O vice-governador Walter Alves tem mostrado preocupação em definir o seu futuro político, na dependência total da governadora Fátima Bezerra decidir sobre o que pretende fazer, ou seja, renunciar o seu mandato ainda em 2026 ou permanecer no cargo até janeiro de 2027.

ÉTICA

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Mossoró não merece crédito por parte dos vereadores que têm sido constantemente agredidos por alguns dos seus pares sem que seus integrantes sejam capazes de emitir uma simples nota de solidariedade aos ofendidos.

CULTURA

Por solicitação de grupos, cooperativas, coletivos, artistas solos e companhias, a Prefeitura de Mossoró prorrogou o prazo de inscrições dos editais na Lei Paulo Gustavo até a próxima sexta-feira, 27 de outubro. Os projetos contemplam 21 modalidades e as inscrições são on-line.

LIMITES

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), indicou aos líderes partidários que pretende pautar na próxima semana a votação em plenário da Proposta de Emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

ANISTIA

Um dia após a CPMI dos Atos 8 de Janeiro aprovar o relatório final que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 60 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República, apresentou projeto de lei que concede anistia a todos os acusados.