NOTAS DA REDAÇÃO

CULTURA

A Prefeitura de Mossoró realiza, neste domingo (15), a III Conferência Municipal de Cultura. O evento acontece no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, a partir das 8h e é destinado à classe artística, a conferência terá como tema “Democracia e Direito à Cultura”.

ORÇAMENTO

Às custas dos Orçamento da União, os parlamentares conquistaram poder de mobilização invejável, com transferência de recursos que são liberados compulsoriamente pelo Governo Federal. Governadores e prefeitos são beneficiados diretamente pelos deputados e senadores.

BILHÃO

No Rio Grande do Norte, com apenas oito deputados federais, a bancada vai dispor do valor de R$ 977,787 milhões em emendas, individuais e coletivas, para investimentos, com recursos transferidos diretamente para as contas do Estado ou dos Municípios.

EMENDAS

A quantidade máxima de emendas individuais é 25, sendo que cada um dos oito deputados disporá de R$ 37.871.585,00 e cada um dos três senadores potiguares vai ter a disposição R$ 69.634.850. Esse valor é igual para todos que possuem bancada com 8 deputados federais.

SENADORES

Como são apenas três senadores, esses parlamentares poderão administrar dotações bem superiores aos dos deputados federais, pois a divisão é igualitária a todos os Estados. No RN, cada senador mobilizará nada menos do que R$ 69.634.850,00.

DINO

Antes, os contatos do ministro da Justiça Flávio Dino, com a classe política era vista como investimento para uma possível candidatura a presidente da República. Hoje, ao visitar os Estados, o comentário é que pretende o apoio dos governadores a uma indicação para o STF.

CONFLITO

No 9º dia de guerra entre os palestinos da Faixa de Gaza e Israel ainda não existe uma previsão clara de como fiará a situação nos próximos dias. Israel foi surpreendido com o ataque do Hamas e, passados os primeiros momentos, os judeus mostram impiedosamente seu poderio militar.

IDEOLOGIA

Os países, de lado a lado, vão se alinhando conforme a tendência ideológica, os de direita com Israel e os de esquerda ao lado dos palestinos No Congresso Nacional, essa tendência ficou bem demonstrada nos pronunciamentos dos parlamentares, na Câmara e no Senado.

EQUILIBRIO

O presidente Lula tem sido cuidadoso em suas declarações e, do Palácio da Alvorada, onde se recupera de cirurgia ortopédica, manteve contatos com o primeiro-ministro israelense, o presidente da Faixa de Gaza e o presidente do Egito, viabilizando a saída de brasileiros que se encontravam na área do conflito.

CENSURA

Acontece que o Brasil vive um momento de divisão radical entre aliados do ex-presidente Bolsonaro, representando a direita e o presidente Lula, que recebe a simpatia dos militantes de esquerda. Os dois grupos não aceitam posição intermediária dos governantes.