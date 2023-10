PROJETO

O prefeito Allyson Bezerra tem aconselhado cautela a seus auxiliares, alertando para o fato de que sua reeleição é fundamental para o projeto maior de disputar o governo do estado nas eleições de 2026. O tempo é de somar forças, sem dispensar quem quer que seja.

CAMPANHA

Vai ficando distante o episódio em que derrotou a candidata Rosalba Ciarlini, uma situação que não se repete a cada dois ou quatro anos. O eleitor parece estar aceitando a hipótese de sua candidatura a governador, sabendo que precisa reelegê-lo para viabilizar esse projeto.

DIVULGAÇÃO

Para concorrer ao cargo de governador, precisa estadualizar o nome, o que vem tentando por meio da divulgação nos meios de comunicação em todo o estado. Em Mossoró, já assumiu espaços importantes em comunicadores que, antes, divulgavam somente a oposição.

VEREADORES

O prefeito Alysson precisa encontrar uma maneira de afastar o vereador Lawrence Amorim, presidente da Câmara Municipal do projeto de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Lawrence tem o apoio dos vereadores e poderá dar trabalho nessa composição.

NOMINATA

Pretendentes a uma cadeira de vereador, os pré-candidatos ficam surpresos quando os dirigentes partidários perguntam sobre quantos nomes eles estão trazendo para o partido. Não basta apenas quere ser candidato, mas precisa apresentar outros postulantes ao cargo.

NATAL

Há quem julgue que, em política, o que vale é vencer, pouco importando as consequências. Em outras palavras, em política o feito é perder. De uma maneira ou de outra essa realidade poderá unir os prefeitos de Natal, Álvaro Dias ou ex-prefeito Carlos Eduardo.

INTERMEDIÁRIOS

Apoiar outros nomes pode significar perder o comando da campanha para outras lideranças que preferem nomes diferentes. A única conversa que parece ser impossível é com o partido dos trabalhadores, que tem a deputada Natália Bonavides como candidata ao cargo.

SEGURANÇA

Para quem ainda insiste em questionar a segurança das urnas eleitorais, vale a pena lembrar que, durante quatro anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou-se de toda estrutura da presidência da República para encontrar uma brecha, mas não conseguiu encontrar nenhuma falha.

ORÇAMENTO

Para as eleições de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN) terá à sua disposição um orçamento de R$ 10 milhões, valor que será investido para que tudo corra bem durante todo o processo, que será finalizado com o resultado da votação.

ECLIPSE

Hoje, o dia vai virar noite em parte do Brasil devido ao eclipse anular do Sol, fenômeno que ocorre uma ou duas vezes por ano e acontece quando a Lua fica alinhada entre a Terra e o Sol. O eclipse poderá ser visto no Rio Grande do Norte, das 15 às 17 horas.