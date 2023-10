NOTAS DA REDAÇÃO

MINISTRO

Mais dois ministros do governo Lula estarão no Rio Grande do Norte. Está previsto para amanhã (11), a chegada à Natal do ministro da Justiça Flávio Dino e, na próxima segunda-feira (16), a visita do chefe da Casa Civil, Rui Costa, para lançar o novo Pac-3.

SEGURANÇA

O ministro da Justiça fará entrega de veículos e equipamentos destinados à melhoria no sistema prisional estadual. Em março, Flávio Dino havia anunciado o aporte de R$ 100 milhões para investimentos no sistema de segurança pública potiguar.

MILHÕES

O PAC-3 prevê um investimento de 45,1 bilhões de investimentos públicos e privados em diferentes áreas. São mais de 400 projetos e medidas institucionais no RN agregados ao PAC, envolvendo o governo estadual, prefeituras e a iniciativa privada.

PROJETO

Num momento em que o mundo inteiro enfrenta problemas com a violência, em Natal, a Câmara Municipal aprovou projeto do vereador Hermes Câmara (PSDB) o projeto “Setembro Faixa Preta” que institui a campanha de conscientização e popularização das artes marciais.

GREVE

O Tribunal de Justiça do RN, através do desembargador Amaury Moura Sobrinho, determinou a suspensão da parada dos guardas municipais de Mossoró, agendada para hoje (10). O movimento dos guardas será demonstrado em reunião de Assembleia em frente ao Palácio da Resistência.

CANCELAMENTO

O PT de Mossoró cancelou a plenária agendada para sábado passado, (7) que estava prevista para ocorrer no Hotel Vila Oeste. A posse da deputada Isolda Dantas na presidência municipal do partido foi adiada, por conta do falecimento de Nalu, da Marcha Mundial das Mulheres.

EMPREGOS

O Painel de Empregos da Prefeitura de Mossoró estava ofertando, nesta segunda-feira (9), 751 vagas de emprego, voltadas exclusivamente para quem reside na cidade. Para as vagas, os interessados devem estar cadastrados no portal do Painel de Empregos. Os pré-requisitos específicos para cada cargo também estão disponíveis no painel.

FACULTATIVO

O Governo do Rio Grande do Norte decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, 13 de outubro de 2023, nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta do Poder Executivo Estadual. O Decreto nº 33.023, de 06 de outubro de 2023, foi publicado, no sábado (7), no Diário Oficial do Estado.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Federal está investigando o general de reserva Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro no ano passado, acusado de ter atuado como elo entre o ex-presidente da República e acampamentos golpistas em frente aos quarteis.