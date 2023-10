NOTAS DA REDAÇÃO

DESEMBARGADORA

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aprovou o nome da magistrada Berenice Capuxú como novo membro da Corte de Justiça potiguar. A nova desembargadora nasceu no município de Caicó e cursou Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com a formatura no ano de 1982.

ROGÉRIO

Como líder da oposição no Senado, onde exerce seu primeiro mandato como senador, Rogério Marinho (PL) é o único dos 11 parlamentares da bancada federal do Rio Grande do Norte a constar na lista dos “100 Cabeças” do Congresso Nacional em 2023. A posição é classificada pelo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

COLIGAÇÕES

A geografia formada pelos partidos políticos em torno do Governo Federal poderá acarretar alianças políticas inesperadas na sucessão municipal no Rio Grande do Norte, sobretudo na disputa pela prefeitura de Natal. A deputada Natália Bonavides está atenta ao processo e acompanha cuidadosamente essas transformações.

AUDIÊNCIA

O prefeito Allyson Bezerra foi recebido, em Brasília pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. Segundo o prefeito, “o Ministro nos recebeu, ouviu nossas demandas e se prontificou em contribuir com o nosso município,” Allyson estava acompanhado dos deputados federais Benes Leocadio e Paulinho Freire, e do presidente do partido União Brasil no RN, José Agripino,

POSSE

A deputada estadual, Isolda Dantas, pré-candidata à prefeita de Mossoró, reassumirá a presidência do diretório municipal do partido dos trabalhadores. Embora não conste da programa oficial, a sucessão mossoroense deverá fazer parte da pauta dos entendimentos e dos pronunciamentos.

SEGURANÇA

Foi instalada na Assembleia Legislativa uma Frente Parlamentar que tem por objetivo a Garantia da Lei, da Ordem e Promoção da Paz. O presidente dessa Frente será o deputado Coronel Azevedo (PL), tendo como vice-presidente a deputada Cristiane Dantas (SDD).

CONTATOS

A ex-deputadas Sandra Rosado e Larissa Rosado encontram-se em Natal, onde manterão contatos políticos com lideranças estaduais. O retorno está previsto para a noite de hoje.

INVESTIGAÇÕES

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deferiu pedido da Polícia Federal para a ampliar o prazo para a conclusão das investigações sobre as ofensas e agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família ocorridas no aeroporto de Roma, em julho deste ano. Segundo a PF, é necessário mais tempo para concluir o inquérito.

ADIAMENTO

O Senado decidiu adiar a votação da minirreforma eleitoral – e, com isso, as regras previstas nos textos não estarão em vigor nas próximas eleições municipais, em outubro de 2024. Segundo o senador Marcelo Castro, que deverá ser o relator da matéria, o Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral e fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente”

URNAS

Para as eleições de 2024, 77% das urnas usadas serão dos modelos 2022 e 2020. “Como 77% das urnas serão novas, a gente vai fazer uma eleição com um parque mais renovado, que tende a trazer mais estabilidade e conforto para o eleitor”, disse o coordenador de Tecnologia Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rafael Azevedo.