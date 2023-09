LULA

Submetido à cirurgia do quadril direito, o presidente Lula já se encontra no apartamento do Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Roberto Kalil Filho, seu médico pessoal, disse que a cirurgia transcorreu normalmente, tendo sido iniciada às 12h e concluída às 16h.

AEROPORTO

Em sua passagem por Mossoró, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e aeroportos, além de autorizar a passagem do aeroporto à administração da Infraero, anunciou o investimento de 20 milhões para o Aeroporto Dix-sept Rosado.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia participou das solenidades do 30 de Setembro, em Mossoró, sempre ao lado do prefeito Allyson Bezerra. O marido, secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Calado, fez as vezes junto à governadora Fátima.

NEILTON

O deputado Neilton Diógenes, quando no aeroporto Dix-sept Rosado também fez a opção de estar mais próximo ao prefeito de Mossoró que da governadora Fátima Bezerra. Os deputados estaduais estão sempre reclamando da falta de atenção política por parte da Governadora.

PREFEITOS

Em anos anteriores, quando da transferência da sede administrativa do Governo Estadual durante o período do 30 de Setembro, era comum a presença de prefeitos da Grande Mossoró e, até mesmo, de cidades mais distantes. Essa falta foi sentida neste ano de 2023.

MOBILIZAÇÃO

Os mais atentos observaram a mobilização do presidente da Câmara Municipal, vereador Lawrence Amorim, sempre acompanhado de outros vereadores. A interpretação é que articula seu nome como candidato a prefeito de Mossoró.

MUDANÇA

De Natal vem a informação de que o deputado estadual Luiz Eduardo anunciou a saída do Solidariedade para se filiar ao Partido Liberal. É o resultado do trabalho do senador Rogério Marinho que procura fortalecer a legenda em nosso estado.

TECNOLOGIA

O Ibama anunciou concessão da Licença de Operação para a perfuração de poços no Campo de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar, em área situada aproximadamente a 60 km da costa do RN, em uma profundidade de água de 1.844 metros e uma profundidade final de 4.200 metros.

GOVERNADOR DE SP

A presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na posse de Luís Roberto Barroso na presidência do STF foi notada pelo ministro, que comentou com seus interlocutores a satisfação pela retomada do diálogo. À noite, o próprio Barroso fez questão de abordar o tema : “o governador Tarcísio estava lá no plenário do STF. Viram? É uma presença importante. Civilidade. O País precisa de civilidade”, falou confiante.