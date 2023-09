COMPREENSÃO MUNDIAL

O Dia da Compreensão Mundial é comemorado anualmente em 17 de setembro. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre uma das principais características que a humanidade deve ter para que haja o máximo de paz no planeta: a compreensão.

30 DE SETEMBRO

A data referente à libertação dos escravos em Mossoró costumava ser lembrada como um fato heroico e também de Mossoroísmo, com o prefeito entregando realizações públicos durante toda semana. Era uma festa local, mas, pela sua importância, os governadores de Estado passaram a transferir suas administrações para o município.

ASSEMBLEIA

Com a presença do ex-deputado Carlos Augusto na presidência da Assembleia Legislativa, a experiência dessa transferência passou a ser adotada também pelo Legislativo que, depois, levou-a a outras cidades, dependendo da liderança do presidente da Casa.

POLÍTICA

O governador do Estado, nas últimas administrações, tem instalado a sede oficial do governo em próprio da UERN, onde recebe lideranças políticas de outros municípios que também podem ser visitados pelo chefe do Executivo, nesse período.

FÁTIMA

Fátima Bezerra mantém a tradição e, mais uma vez, vai transferir a sede do Governo para Mossoró, na semana do 30 de setembro. Em seu segundo mandato como governadora, sabe da importância política dessa decisão.

EXAMES

A Prefeitura de Mossoró iniciou neste sábado (16) um mutirão de exames de ultrassonografia no PAM do Bom Jardim, com o objetivo de acelerar a demanda de solicitações do exame. Hoje, estão sendo realizados 150 exames por semana.

ALLYSON

Como prefeito da cidade, Allyson Bezerra teria que cumprir o protocolo e receber o ministro Wellington Dias em sua chegada à Mossoró. O que seus adversários não esperavam era que participasse das demais solenidades, ocupando posição de destaque.

CONCED

Amanhã, segunda-feira (18), a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte dará início à quarta edição do Congresso Nacional de Ciência e Educação, o CONCED, este ano com a temática intitulada “Educação e felicidade: da poética do ser à arte de viver”.

TOQUINHO

A abertura do IV CONCED será às 19h, no Requinte Buffet, com show do cantor Toquinho e a participação especial da cantora Camilla Faustino. A programação continua ao longo de toda semana, até o dia 21 de setembro, nas instalações da Faculdade Católica do RN.

TAXAÇÃO

O secretário estadual de recursos hídricos, Paulo Varela Lopes, afirmou que não haverá cobrança da taxa da água bruta na região do Seridó, visto que a bacia Piancó-Piranhas-Assu são águas federais e não entram no decreto por serem de domínio do estado”,