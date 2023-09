COMBATE À FOME

Foi em Mossoró a assinatura do Plano Brasil sem Fome, com a presença do ministro do Desenvolvimento Wellington Dias, governadora Fátima Bezerra e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas.

PROGRAMA

São 80 ações e programas, com mais de 100 metas propostas pelos 24 Ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. As metas principais são tirar o Brasil do Mapa da Fome até 2030.

PRESENÇA

O prefeito Allyson Bezerra esteve no lançamento do programa, onde teve oportunidade de testar sua popularidade em cerimônia patrocinada por lideranças do PT. Conversou diretamente com o Ministro Wellington Dias e conseguiu recursos para programas municipais.

MINISTRO

Ao atender, de imediato, as solicitações do prefeito Allyson, entre as quais recursos para a conclusão do CRAS do Abolição IV e apoio para expansão da internet de alta velocidade, o ministro Wellington Dias disse que “o presidente Lula orienta atender a quem precisa. Olhar o social e aquilo que fomenta a economia”.

FACULDADE

Na Faculdade de Medicina da UERN, a ex-deputada Sandra Rosado disse ao ministro ao ministro Wellington Dias que considerava a instalação do curso em Mossoró como uma das maiores realizações do seu período como parlamentar.

CANDIDATURA

A governadora Fátima Bezerra faz suspense em relação a uma possível candidatura ao Senado nas eleições de 2024. Uma das dificuldades é sua substituição por um político do MDB, o vice-governador Walter Alves, que já mostra grande mobilidade política.

DISPUTA

Embora distante do pleito, especula-se que os senadores Styvenson Valentim e Zenaide Maia concorrerão à reeleição, enquanto o presidente da Assembleia Ezequiel Ferreira está em constante mobilização para sua candidatura ao mesmo cargo.

NATÁLIA

A deputada Natália Bonavides será a única parlamentar do Rio Grande do Norte a acompanhar o presidente Lula da Silva à Nova York, onde fará o tradicional discurso de abertura da Assembleia da Organização das Nações Unidas na próxima terça-feira.

DNIT

No estado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) carrega o estigma das obras inacabadas. Os serviços da Reta da Tabajara, trecho de 17 km, foi iniciada em 2014. Esta semana foi iniciada a recuperação da Ponte de Igapó, em Natal, com duração prevista de 18 meses.

MOSSORÓ

O DNIT também executa trabalho interminável na Capital do Oeste. Sem previsão de conclusão e sem explicações sobre o projeto, executa obra na BR 304, na rotatória em frente ao Hotel Termas, sem previsão de conclusão dos trabalhos.