SECRETÁRIO

O professor Marcos Oliveira, do IFRN é o novo secretário de Educação do município. Assume no lugar da professora Hubeônia Alencar que pediu demissão para retornar as suas atividades na UERN. A substituição foi confirmada pelo prefeito Allyson Bezerra.

DESFILE

O prefeito Allyson Bezerra, que se encontrava em São Paulo, retornou para participar das festividades do Sete Setembro, comparecendo ao palanque oficial do desfile. Após o ponto facultativo do 8 de setembro, retorna às atividades na próxima segunda-feira.

GIRÃO

Em seu primeiro mandato como deputado federal, o general Girão chegou a ser lembrado como candidato a prefeito de Mossoró. Reeleito para o cargo e com o nome mais divulgado, entrou no rol dos candidatos a prefeito de Natal nas eleições do próximo ano.

BETO

Com o deslocamento do General Girão para a política da capital, o bolsonarismo ficou sem candidato a prefeito de Mossoró, até que o ex-deputado Beto Rosado entrou em cena, defendendo a atuação e paternidade de Bolsonaro na transposição do São Francisco.

ISOLDA

A deputada Isolda Dantas tem se apresentado como a candidata natural do PT, diga-se, da governadora Fátima Bezerra, para enfrentar o prefeito Allyson que é candidato à reeleição. O favoritismo do atual prefeito tem incomodado os pretensos candidatos da oposição.

UNIÃO

Pode parecer impossível, mas, nas rodas políticas, há quem acredite que a união de Rosalba Ciarlini com a governadora Fátima Bezerra já é uma realidade. Assim, não sereia impossível uma aliança com o ex-deputado Beto Rosado participando da chapa majoritária do PT.

BANCADA

Com três senadores e oito deputados federais, a bancada federal do Rio Grande do Norte tem mostrado tendência em apoiar o presidente Lula da Silva. Deputados, antes bolsonaristas, votam, em matérias de interesse do presidente Lula que sempre tem recebido a média de 7 votos favoráveis.

MORO

De perseguidor de Lula na Lava Jata, o senador Sérgio Moro, então Juiz Federal, passa a ser perseguido. A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar sua conduta e de membros do Ministério Público Federal durante essa Operação.

MUDANÇA

Nomeado por lula para subchefe da Casa Civil no primeiro mandato de Lula, Dias Toffoli foi depois indicado para o STF. Entusiasmou-se com o presidente Bolsonaro e, agora, volta às origens declarando em despacho que a prisão do presidente Lula foi um dos ‘maiores erros judiciários da história do país’.