NOTAS DA REDAÇÃO

PRESIDÊNCIA

O ex-senador José Agripino, que já presidiu o Partido da Frente Liberal, poderá se tornar o próximo presidente nacional do União Brasil. O atual presidente Luciano Bivar tem dificuldades junto aos antigos líderes2.9 do PFL, como ACM Neto.

BETO

O ex-deputado Beto Rosado deixou o silencio em que vinha mergulhado e, em suas redes sociais, agradeceu ao ex-presidente Bolsonaro o programa hídrico que o presidente Lula veio visitar no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

HISTÓRICO

A história da transposição é antiga. Antes de Bolsonaro, passou pelos ex-presidentes José Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e volta para ser concluído por Lula. Todos foram importantes para sua realização.

MINISTROS

Nos mandatos desses presidentes, o Rio Grande do Norte contou com ministros importantes para elaboração da transposição das águas do São Francisco, Aluísio Alves, passando por Fernando Bezerra e terminando com Rogério Marinho.

CANDIDATURA

O nome de Beto Rosado como candidato a prefeito de Mossoró é uma hipótese do rosalbismo para as eleições do próximo ano. Apostando nessa possiblidade, o ex-deputado ensaia uma posição de defesa do bolsonarismo em Mossoró.

NOME

O vereador Tony Fernandes (Solidariedade), líder da oposição na Câmara Municipal de Mossoró, admite sua candidatura a prefeito em 2024. Admite que esse projeto entrará na pauta de discussão no início do próximo ano.

COMPANHEIRO

No momento, a preocupação do prefeito Allyson é a escolha de um nome de sua inteira confiança para companheiro de chapa. O prefeito substituto que estará no cargo quando se desincompatibilizar para disputar outros postos eletivos.

OPOSIÇÕES

Os partidos de oposição têm realizado reuniões objetivando estabelecer um projeto de candidatura contra o prefeito Allyson Bezerra. Como se trata de um grupo bastante heterogêneo, terão paciência na conclusão a que poderão chegar.

ARTES CÊNICAS

A produtora de arte Diana Fontes confirma a realização, em Mossoró, do Encontro Internacional de Artes Cênicas, entre 14 e 18 de setembro, com convidados de outros estados e países. A segunda etapa do Encontro será Natal, de 19 a 23 de setembro.

APOIO

A manifestação de 80 prefeitos na Assembleia Legislativa foi acompanhada por 16 dos 24 deputados estaduais, solidários com a solicitação dos municípios por mais participação no bolo tributário nacional. Injustificável a falta dos deputados do PT, Isolda Dantas, Divaneide Basílio e Francisco do PT.

DECLARAÇÃO

Da presidente do STF, ministra Rosa Weber: “Eu brinquei no RN que há um local belíssimo de lançamento de foguetes que se chama Barreira do Inferno. Depois que eu fiz a visita a duas unidades prisionais, eu voltei e comentei com o comandante da base que ali devia ser a barreira do céu, porque a barreira do inferno eu tinha visto nas unidades prisionais”.