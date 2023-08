IMPOSTO

O Governo do Estado avalia a prorrogação do aumento de 2% na alíquota de ICNS para o ano de 2024. A lei aprovada na Assembleia Legislativa no final do ano passado estabelece que esse reajuste é válido até dezembro de 2023.

PARALISAÇÃO

Os prefeitos de 85% dos municípios potiguares estão de braços cruzados durante todo o dia de hoje. Mesmo assim, o slogan fala em “Mobiliza Já”. A população não entendeu a decisão que atingiu serviços públicos de interesse da população.

REPETIÇÃO

Em 25 de julho, 103 prefeitos do Rio Grande do Norte foram até a sede da Governadoria, em manifestação para a cobrança de valores devidos pelo Governo do Estado aos municípios. Além de promessas, os prefeitos não obtiveram resultados desse protesto.

DEPUTADOS

Não tendo condições de movimento semelhante, os deputados estaduais declaram apoio ao movimento de paralisação dos prefeitos. Reclamam da governadora por não autorizar o pagamento de emendas parlamentares que diminuiriam o impacto financeiro nas cidades.

LULA

O presidente Lula estará no Rio Grande no próximo final de semana. Ao lado da governadora. De helicóptero, visitará as obras do Ramal Apodi, da transposição do São Francisco, que levará água a cerca de 750 mil pessoas, em 54 cidades do estado.

GENIVAN

A indicação do ex-vereador Genivan Vale para a presidência do Partido Liberal pelo senador Rogério Marinho foi uma jogada para marcar espaço numa provável futura candidatura a vice-prefeito de Mossoró, ao lado de Allyson Pereira.

JUSTIÇA

Mudanças na Justiça Federal no Rio Grande do Norte. A 8ª Vara, em Mossoró, tem como novo magistrado titular João Batista Martins Prata Braga E O Juiz Federal Arnaldo Pereira de Andrade Segundo é o novo titular da 13ª Vara (Juizados Especiais Federais).

SÁTIRO

Ontem à noite, o padre Charles Lamartine comunicou pessoalmente aos alunos da Faculdade de Teologia do Rio Grande do Norte as melhoras na saúde do Padre Sátiro Cavalcante, 93 anos, com alta da UTI onde estava, pela segunda vez nos últimos dias.

ATENDIMENTO

A partir de amanhã (31) o Hospital Regional da Mulher, em Mossoró, inaugura o atendimento em gastroenterologia pediátrica às crianças com Alergia à Proteína do Leite da Vaca. Na unidade as famílias terão acesso às consultas médicas e acompanhamento acompanhamento e orientações da equipe de nutrição, e irão receber as fórmulas alimentares infantis que substituem o leite.

SUPERMERCADO

A Rede Cidade de Supermercados inaugura mais um estabelecimento comercial, gerando 300 empregos diretos, na manhã desta quarta-feira, 30 de agosto. O grupo conta com uma loja Cidade Atacadão em Parnamirim e, a partir de hoje, também em Mossoró.