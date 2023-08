NOTAS DA REDAÇÃO

DÍVIDAS

Os municípios do RN devem R$ 4,5 bilhões à previdência, segundo a Confederação Municipal dos Municípios. A dívida com o INSS é de R$ 3,3 bilhões e com os regimes próprios municipais somam R$ 1,2 bilhão, colocando em risco o pagamento das aposentadorias.

PREFEITOS

Em todo o país, os prefeitos estarão paralisando suas atividades para chamar a atenção à pauta de reivindicação dos municípios, que inclui o reajuste de 1,5% do rateio do Fundo de Participação dos Municípios que hoje é de 22,5% e passaria a 24%.

APOIO

No Rio Grande do Norte, 140 prefeitos anunciaram apoio ao movimento de paralisação nacional e estão recebendo o apoio da maioria da bancada federal. Entretanto, a situação é diferente em cada estado realidade que pode afetar o resultado final.

DIAS

Na Assembleia Legislativa, o deputado José Dias mostra preocupação e sugere aos prefeitos adoção de medidas para repor a perda de receitas, pois “não houve ainda uma ação dura dos municípios para recuperar as perdas impostas pelo Governo do Estado.

ROGERIO

Para o senador Rogério Marinho, o país repete erros que podem nos levar a uma grande crise econômica. “Arrecadar sem a devida atenção à gestão das despesas e sem avançar em reformas essenciais, como a administrativa, é um caminho perigoso.”

FEMINICIDO

No Mato Grosso do Sul, na Região de Paranaíba (Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência e Paraíso das Águas), com 163 mil habitantes, houve redução de 100% nos crimes de feminicídio até o mês de julho deste ano.

FRANCISCO

O Papa Francisco visita a Mongólia, de 31 de agosto a 4 de setembro. Vai ao encontro de uma Igreja com apenas 1400 fiéis, uma das menores do mundo. A metade da população é budista ta, sendo o Islamismo a segunda religião do país, com 6% da população.

SUCESSÃO

Em Natal, a disputa pelo comando da prefeitura, em 2024, tem mobilizado a classe política, que acompanha a tendência do eleitorado em pesquisas realizadas com frequência regular. Não tem havido grande alterações na opinião dos eleitores.

MOSSORÓ

Na segunda maior cidade do estado, o prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição, não parece estar preocupado com o quadro eleitoral. Até o momento, não surgiu um nome capaz de ameaçar sua posição e a oposição se mostra desarticulada.

CANDIDATURAS

EM Natal, diferente de Mossoró, o prefeito Álvaro Dias está em seu segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição. Na oposição, há nomes de peso, como o da deputada federal Natália Bonavides e ex-prefeito Carlos Eduardo que poderão chegar ao segundo turno.

ROSALBA

A ex-governadora e ex-prefeita Rosalba Ciarlini poderia ser o nome a enfrentar o atual prefeito que a derrotou nas últimas eleições. Contudo, ao que parece, não encontra motivação para essa tarefa. Outros nomes ainda não estão sensibilizando o eleitor.