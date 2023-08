EXPOFRUIT

Iniciada em 1993, a Expofruit atingiu dimensões gigantescas e hoje é denominada Feira de Frutas no Polo de Agricultura Irrigada do RN. Foi resultado do esforço de muitos, envolvendo políticos, professores da ESAM, hoje Ufersa, e classe produtora.

PATROCÍNIO

Atualmente, a Expofruit conta com o apoio dos Governos Federal, Estadual e Municipal, Banco do Nordeste, Fiern, Faern e a participação de expositores de mais de vinte países, do Oriente e do Ocidente interessado na importação de frutas brasileira.

CRESCIMENTO

A Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, Expofruit, será aberta hoje e acontecerá até o dia 25 de agosto, na Estação das Artes e na Universidade Federal do Semiárido. Os produtos serão expostos e comercializados em 420 estandes.

IMPOSTO

A recriação do imposto sindical anual para os trabalhadores brasileiros, extinto durante o governo Jair Bolsonaro, já enfrenta resistência na Câmara dos Deputados mesmo antes do governo Lula enviar proposta à votação na Casa.

GIRÃO

o deputado federal General Girão (PL-RN) afirma que a reforma trabalhista “já garantiu à classe trabalhadora a liberdade para não ser obrigada a financiar os sindicatos, isso é liberdade”.“Não aceitaremos o retrocesso e a obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical, afirmou.

MARINHO

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho disse que “Lula e o ministro do Trabalho querem escravizar o trabalhador”, com a tentativa “em retomar o famigerado imposto sindical”. O deputado federal João Maia também avalia que o novo imposto sindical não será aprovado na Câmara.

EMPREGABILIDADE

A Prefeitura de Mossoró, promoveu ontem, terça-feira, 22, o seu “1º Feirão da Empregabilidade”, com oferta superior a 300 vagas. O objetivo é também impulsionar ainda mais a geração de empregos no município. O público-alvo são pessoas a partir dos 18 anos de idade.

ADRIANO

A governadora Fátima Bezerra nomeou Adriano Gadelha para Secretaria Extraordinária de Gestão de Projetos Especiais. Na cerimônia de posse a governadora afirmou que Adriano tem uma história de trabalho e lealdade com Fátima e com nossa família desde que ela se lançou na política.”

VISITA

O presidente Lula deverá voltar ao Rio Grande do Norte, ainda neste mês de agosto. No dia 31 irá ao Piauí, onde lançará o programa Brasil Sem Fome. o ato está sendo visto como gesto de fortalecimento do ministro Wellington Dias, piauiense e que está sendo ameaçado de perder o cargo na reforma ministerial. acompanharão Lula na viagem.