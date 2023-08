LANÇAMENTO

Em suas últimas entrevistas à imprensa, o ex-senador José Agripino tem insistido em apresentar o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, como candidato natural ao governo do Estado. Assim, Allyson é o primeiro nome lembrado para disputar o cargo pela oposição.

WALTER

O vice-governador Walter Alves, estando no cargo de governador. no caso de afastamento da governadora para disputar o cargo de senador, não abrirá mão de disputar a reeleição. O PT não provocaria um rompimento político descabido.

ENCONTRO

Em Natal, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pré-candidato a presidente da República, visitou o vice-governador Walter Alves e o chefe da Casa Civil, Raimundo Alves. A governadora Fátima estava acometida de virose.

MINISTROS

Em momento de grande necessidade de ajuda por parte do governo federal, o Rio Grande do Norte recebe dois ministros, amanhã, segunda-feira 21. Desembarcarão em Natal Camilo Santana (Educação) e Waldez Góes (Integração).

INTEGRAÇÃO

O ministro Waldez Góes participa da abertura da 25ª edição do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e assina, com a governadora Fátima Bezerra e secretário dos Recursos Hídricos Paulo Varella, dois importantes documentos para a gestão de águas no RN.

EDUCAÇÃO

O ministro da Educação, Camilo Santana, vem conhecer a sede em construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação, localizada no entroncamento da rua do Campo com a avenida Capitão-Mor Gouveia, no bairro Felipe Camarão, em Natal.

CONCLUSÃO

Com previsão de ser concluído até dezembro, a unidade ofertará vagas para a rede estadual de ensino profissional no ano letivo de 2024. 52% das obras no campus de Natal estão concluídas, o que representa R$ 4.384.990,13 do valor total previsto de R$ 9.066.047,41.

SÁTIRO

Depois de alguns poucos dias hospitalizados no Hospital Wilson Rosado, o padre Sátiro Cavalcanti Dantas, 93 anos, recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (19) e está em casa. Foram sete dias internado em leito clínico para tratamento de pneumonia.

GASOLINA

Postos de combustíveis no RN estão se abastecendo no Ceará. O motivo é que a refinaria Clara Camarão, em nosso estado, tem o preço mais elevado do Brasil. Um dia após ser privatizada, a refinaria em Guamaré, aumentou o preço da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras.

EQUADOR

Em clima de grande tensão, os equatorianos vão às urnas neste domingo (20) escolher o novo presidente do país. Mais de 13 milhões de pessoas estão elegíveis a votar. Para garantir a segurança, estão alertas mais de 100 mil agentes das Forças Armadas e Polícia Nacional.