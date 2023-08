DÍVIDA

A governadora Fátima Bezerra divulgou entendimento com os prefeitos para a composição de dívidas do Estado com os municípios, mas o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, cobra pelas redes sociais uma dívida superior a R$ 117 milhões.

COMPROVAÇÃO

“O Governo do Estado deve ao município de Mossoró mais de 117 milhões de reais por falta de repasses para saúde, ICMS e IPVA. A dívida está sendo apresentada pela nossa equipe técnica em audiência pública na Câmara, tudo comprovado com documentos públicos”, disse o prefeito.

AGRIPINO

Em visita à Mossoró, onde além da atividade política mantém interesses empresariais, o ex-senador José Agripino não esconde seu entusiasmo com a atuação política do prefeito Allyson Bezerra. Segundo ele, “o Estado é o futuro de Allyson” e o União Brasil terá todo interesse em sua reeleição.

MÉDICOS

Sem receber salários desde o mês de março, os médicos que prestam serviço ao Estado e Prefeitura de Natal através da Cooperativa Médica do RN (Coopmed RN) decidiram, em assembleia realizada ontem (17), paralisar os serviços de atendimento a partir da quarta-feira, 23 de agosto.

PESQUISA

Divulgada nova pesquisa para prefeito de Natal, realizada por TS2/O Poti. Carlos Eduardo Alves, com 24,9% continua sendo apontado como favorito, seguido da deputada federal Natália Bonavides com 12,7%. Também são citados o senador Styvenson, deputado Girão e ex-deputado Rafael Motta.

APOIO

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa, segue a estratégia do prefeito Álvaro Dias quando o assunto é sucessão municipal. Conversa com a governadora Fátima e o prefeito da Capital, mas ainda não declarou para quem irá o apoio do PSDB nessa disputa.

PROCURADORIA

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte instalou, ontem (18) a Procuradoria Especial da Mulher (ProMulher). Trata-se de órgão independente da ALRN que será formado por procuradoras deputadas e contará com o suporte técnico da estrutura da Casa. A deputada Cristiane Dantas (SSD) será sua primeira presidente.

BANCADA

Para a presidente da ProMulher, deputada Cristiane Dantas, o fato “Representa um marco da gestão deste parlamento, em um momento histórico desta Casa, quando temos a maior bancada feminina da história, com cinco deputadas que lutam e defendem os direitos das mulheres”.

REVOGAÇÃO

Nos primeiros 200 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 97 dos 210 decretos, portarias, instruções normativas e resoluções do governo anterior, considerados prioritários para a garantia dos direitos da população.

TUMULTO

Integrantes da cúpula da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal foram alvo da Operação Incúria, que a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).) deflagraram ontem, com prisão do atual comandante da PM no Distrito Federal e do seu antecessor.