CONFIRMAÇÃO

Na arrumação dos partidos para as eleições de 2024, o senador Rogério Marinho confirma seu rompimento com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e nega haver interferido para anulara verbas do Ministério do Interior destinado à Natal.

APOIO

Para o senador Rogério Marinho, a atitude de Álvaro Dias seria um pretexto para se aproximar da atual gestão federal e reafirmou que “talvez tenha ajudado mais Natal do que qualquer outro agente público nos últimos 30 anos”. São coisas da política.

GIRÃO

O senador Marinho assegurou que se o deputado federal General Girão (PL) decidir disputar a prefeitura do Natal, terá o apoio do partido sob o seu comando. Em maio passado, o deputado Girão lançou sua candidatura, em evento da Ufersa, em Mossoró.

PSDB

Em mobilização política, mais acentuada nos últimos meses, o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, presidente estadual do PSDB no RN, confirma a visita ao Estado, no próximo dia 18 de agosto, do governador gaúcho, Eduardo Leite, dirigente nacional da sigla.

PROFESSORES

Segundo o secretário estadual da Fazenda, os reajustes concedidos aos profissionais da rede estadual de educação, foram o principal fator que desequilibrou das finanças do Estado, com um aumento no piso de 33%, no ano passado, e outro de 14,95% neste ano com um incremento salarial de quase 50%.

REAÇÃO

O Sindicato da categoria (Sinte/RN) se manifestou dizendo que a “a educação não aceita levar a culpa” e lembra que “o Estado deve ser promotor do bem social para a sociedade e a educação é um bem social. Então, investir no número e salário dos profissionais não é nenhum gasto, não é nenhum desperdício.”

VIOLÊNCIA

A Prefeitura de Mossoró, estará realizando nesta terça-feira (8) a abertura da campanha “Agosto Lilás”, que busca combater a violência contra a mulher. A solenidade acontecerá às 8h, no Teatro Lauro Monte Filho.

DISCURSO

Está confirmado. O ex-presidente Jair Bolsonaro preparou um discurso oficial em que ele reconheceria a derrota para Lula. O texto, foi redigido pelo ex-ministro Fábio Faria, das Comunicações, mas não chegou a ser lido, por decisão do próprio Bolsonaro.

GENTILEZA

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte criou o “Dia da Paz e Gentileza nas Escolas”, que será comemorado todo dia 20 de abril. O objetivo de promover campanhas voltadas à valorização da vida e promoção da harmonia nas instituições de ensino.

CORREDORES

Apesar da decisão judicial, o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, não conseguiu acabar com as filas nos corredores. A situação é caótica e, infelizmente não pode ser resolvida com uma sempre decisão judicial. O problema é bem mais grave.