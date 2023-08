ATRASO

Nas declarações do secretário Estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, sobre a impossibilidade de conceder qualquer aumento que seja ao funcionalismo publico estadual, está o medo da perspectiva de atraso no pagamento da classe.

DISCURSO

Em seu primeiro mandato, a governadora Fátima Bezerra utilizou-se do discurso de livrar-se da herança maldita de haver assumido com o pagamento do salário do funcionalismo atrasado em quatro meses, como sendo um ato heroico.

DESGASTE

No caso de não conseguir pagar o 13º salário em 2023 e entrar em novo processo de atraso no pagamento do funcionalismo público, o governo Fátima Bezerra poderá entrar em processo de desgaste sem possibilidade de recuperação política.

VEREADORES

Lideranças políticas do Rio Grande do Norte estão procurando conquistar vereadores nos principais municípios do estado, como estratégia para as eleições do próximo ano. Os edis nunca estiveram tão valorizados.

TEATRO

O Teatro Municipal Dix-huit Rosado completa neste sábado (5), 19 anos de fundação. A data será comemorada com a apresentação de vários eventos, sendo encerrada com a peça teatral “Fragmentos”, da Cia Rascunho.e apresentação da cantora Caroline Melo.

GREVE

O desembargador Glauber Rêgo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, determinou que a greve dos servidores da saúde no estado seja suspensa sob pena de multa diária. Os trabalhadores estão em greve desde o dia 19 de julho. O sindicato pode contestar a decisão em até 15 dias.

CONCURSO

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) anunciou que o governo do Estado autorizou a realização de um concurso público para preenchimento de vagas no órgão, ainda em 2023. Os salários serão de R$ 8.146,10 para nível superior e R$ 4.198,11 para nível técnico.

VACINAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró está promovendo neste sábado, 5, o “Dia D de Vacinação”. O objetivo é ampliar o alcance da imunização contra a Influenza, Covid-19 e febre amarela, assim como aumentar os índices de cobertura vacinal no município.

SAÚDE

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com instituições, promove neste sábado (5) uma série de ações sociais e de saúde ao público da Festa de Santa Clara, no bairro Dom Jaime Câmara, durante a Missa dos Idosos e Enfermos. A programação irá das 7h às 12h.

DEVOÇÃO

Metade da população brasileira se declara católica. Mas são apenas 34% dos que frequentam templos no país. Já os evangélicos são 31% da população, mas 59% dos que vão às igrejas. A conta é de Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva.