MACONHA

Em posição extremamente polêmica, o Supremo Tribunal Federal formou maioria (4 a 0) a favor da descriminalização da droga. Votaram favoravelmente os ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, relator do processo.

SUCESSÃO

Em Natal, o fato de a eleição municipal ser decidida com a possiblidade de segundo turno, a deputada federal Fátima Bonavides deverá ter mais de um adversário na disputa pela prefeitura da capital. Hoje, fala-se no ex-prefeito Carlos Eduardo Alves como seu principal adversário.

APOIOS

O partido dos trabalhadores terá o apoio do presidente Lula, que vai recuperando e ampliando sua força junto aos eleitores, mas sem a certeza de q eu a governadora Fátima Bezerra terá superado as dificuldades financeiras que ameaçam a administração.

ALERTA

O secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, está alertando para a situação preocupante das finanças do RN, apontando medidas necessárias para evitar o colapso que está sendo previsto. Tem concedido entrevistas e participará de debate na Assembleia Legislativa sobre o assunto.

JUROS

Pela primeira vez, após três anos, possibilitou ao Copom a redução da taxa Selic, juros básicos da economia, por cinco votos a quatro. A decisão surpreendeu o mercado financeiro, que esperava um corte de 0,25 ponto, com os juros ficando em 13,25 ao ano.

CIRURGIAS

O número de pacientes na fila de espera por cirurgias vasculares na rede pública no Rio Grande do Norte caiu para 84 pessoas. De novembro de 2022 até a segunda quinzena de julho de 2023 foram realizadas 1.205 cirurgias vasculares.

AJUSTE

O ajuste entre o Governo do Estado/SESAP e os prestadores privados (Hospital Rio Grande, Hospital São Luiz e Hospital Wilson Rosado), através dos autos da Ação Civil Pública movida pelo Conselho Regional de Medicina do RN permitiu o retorno das cirurgias vasculares por parte dos hospitais privados

OPINIÃO

Para o presidente Lula, a redução dos juros poderia ter sido maior. O governo vai continuar a pressão em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que as próximas quedas da Selic sejam maiores. O brasil permanece no posto de “campeão” de juros reais, afirmou.

CRÍTICA

A deputada Natália Bonavides critica a venda do Polo Potiguar da Petrobras à empresa 3R Petroleum, por menos da metade do preço que valia. Enquanto a venda foi fechada em US$ 1,3 bilhão, os ativos eram avaliados em R$ 2,7 bilhões, segundo estimativas da própria Petrobras.

ALTA

A 3R Petroleum aumentou o preço do combustível, pela quarta vez, às distribuidoras fornecidas na refinaria Clara amarão. A gasolina tipo A teve um reajuste para R$ 3,2996, em comparação com o preço anterior o aumento foi de R$ 0,0952 (quase dez centavos).