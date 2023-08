LULA

O presidente Lula fará sua primeira visita ao Rio Grande do Norte, em seu terceiro mandato presidencial. A informação é do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para relança o programa Água para todos. Na versão original, o programa consistia na construção de cisternas agora, pretende incluir obras de saneamento.

NATAL

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, atualmente no PSD, iniciou entendimento com o ex-vereador e comunicador Luiz Almir, convidando-o para ser seu companheiro de chapa nas eleições municipais do próximo ano. Carlos Eduardo tem ocupado o primeiro lugar em todas as pesquisas até hoje realizadas enquanto Almir representa forte liderança na Zona Norte de Natal.

ZONA NORTE

Por enquanto, sou candidato a vereador, declarou Luiz Almir após o encontro com Carlos Eduardo, mas a região chegaria fortalecida com um vice-prefeito local. Com Carlos Eduardo, coordenarei os trabalhos da Zona Norte e o grupo de movimento comunitário. Todos ficarão subordinados à Vice Prefeitura caso eu seja o vice prefeito, declarou Luiz Almir.

HOSPITAIS

Os corredores dos hospitais públicos, no Rio Grande do Norte, estão todos lotados. Em Natal, o Ministério Público deu o prazo de 72 horas para a SESAP adotar medidas que esvaziem essas dependências no Hospital Walfredo Gurgel. Em Mossoró, com o mesmo problema, o MP não adotou essa providência.

VITÓRIA

A decisão do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da tese de “legítima defesa da honra” para justificar o feminicídio foi uma vitória das mulheres que, por anos a fio, foram injustiçadas em julgamentos que absolveram os assassinos com esse simples e injusto argumento.

VIOLÊNCIA

A governadora Fátima Bezerra e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck assinaram o Acordo de Cooperação Técnica objetivando apoiar mulheres para a superação da situação de vulnerabilidade, inserindo-as no trabalho através da contratação de sua mão de obra.

LIDERANÇA

Com o afastamento do vereador Genilson Alves (PROS) para tratamento de saúde, assume a liderança do prefeito Allyson Bezerra na Câmara Municipal o vereador Raério Cabeção (PSD). Pelo seu temperamento beligerante, poderá criar alguns problemas para o prefeito que está consciente do que poderá acontecer.

DELEGACIAS

O Governo do Estado emitiu decreto regulamentando a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor). Serão três delegacias especializadas subordinadas: Repressão a Roubos e Furtos contra Instituições Bancárias e Empresas de Transporte de Valores, Repressão às Facções Criminosas e Repressão ao Crime Organizado.

MESTRADO

O servidor público do Rio Grande do Norte ganhou mais uma chance para participar do Mestrado Profissional em Gestão Pública, com ingresso ainda no segundo semestre de 2023. As inscrições para concorrer ao curso em nível strictu sensu foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, 04 de agosto, com oferta de 25 vagas.

JUROS

Esperado para hoje decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central o primeiro corte de juros em três anos. A última queda aconteceu em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia da Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano (o nível mais baixo da história). Atualmente, a taxa Selic está em 13,75% ao ano, o maior nível em seis anos e meio.