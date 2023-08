DISPUTA

Até o momento, dois políticos afirmam que serão candidatos a prefeito de Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra, que disputará a reeleição e a deputada estadual Isolda Dantas, que deverá concorrer pela oposição. Há outros nomes da oposição que pleiteiam essa condição, mas ainda não conseguiram convencer os eleitores de seus projetos.

ISOLDA

A deputada Isolda disputou o cargo em 2020, não conseguindo um melhor desempenho por conta da polarização que aconteceu entre Allyson e Rosalba, ficando em terceiro lugar com 8.051 votos, ou seja, 5,86% da votação. Acredita na influência do presidente Lula e da governadora Fátima para melhorar seu desempenho.

DIOCESE

Criada há 89 anos pelo Papa Pio XI, a Diocese de Santa Luzia de Mossoró completou 89 anos de existência. O primeiro bispo foi D. Jaime de Barros Câmara (1936-1941), sendo substituído por Dom João Batista Protocarrero Costa (1943-1953), Dom Eliseu Mendes (1953-1959), Dom Gentil Diz Barreto (1960-1984). Dom José Freire (1984-2004) e Dom Mariano Manzana, desde 2004.

TURISMO

As notícias sobre turismo no Rio Grande do Norte continuam mostrando a opção dos governantes pela região da Grande Natal. Na última sexta-feira, a Azul Viagens anunciou que Natal receberá 238 voos durante a alta estação 2023/2024, graças à parceria da companhia aérea, prefeitura de Natal, Governo do Estado e a Emproturn

ACRÉSCIMO

De acordo com a gerente de Produtos da Azul Viagens, esse número representa um acréscimo de 44% em relação a 2022, num total de 17 voos semanais. Infelizmente, outros municípios do Estado não serão beneficiados e Mossoró terá que se contentar com o turismo de eventos, sempre programado pela prefeitura municipal.

GÁS E INDÚSTRIA SALINEIRA

O deputado Francisco do PT apresentou requerimento buscando viabilizar a rede de gás natural para atender os municípios produtores de sal, viabilizando essa forma de energia positiva econômica e ecologicamente. O RN produz cerca de seis milhões de toneladas de sal marinho por ano, sendo responsável por mais de 95% da produção nacional.

ROGÉRIO

Parece incrível a denúncia do prefeito Álvaro Dias de que o senador Rogério Marinho, logo após as eleições, teria pedido o cancelamento de convênios entre o Governo federal e a Prefeitura de Natal, no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rogério é o principal agente político do bolsonarismo local.

GIRÃO

Uma possível cassação do mandato do senador Rogério Marinho seria um profundo golpe no bolsonarismo potiguar, admitindo-se que o deputado federal General Girão não terá carisma suficiente para sustentar essa corrente política. Seria positivo para a campanha da deputada Natália Bonavides à prefeitura de Natal.

EDUCAÇÃO

O ministro da Educação, que é também ex-governador do Ceará e senador da República, é outro ministro do governo Lula que anuncia visita ao nosso Estado. No programa, anúncio de ações no fortalecimento da educação no RN, principalmente melhoria nas condições de ensino e aprendizagem para os estudantes.

REITORA

O Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), esteve reunido para deliberação sobre o relatório expedido pela Comissão instituída pela Resolução 58/2023, acerca da proposta de destituição da reitora. Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira do cargo de Reitora da universidade. Com parecer favorável pela substituição, o assunto será encaminhado ao Ministério da Educação.

CAMPANHA

A Prefeitura de Mossoró realizará nesta terça-feira (1°) a abertura das atividades do mês “Agosto Dourado”. As ações da campanha “Agosto Dourado” visam estimular o aleitamento materno e promover informações acerca da importância da amamentação. As ações da campanha serão realizadas em todos os equipamentos da rede de saúde municipal.