AUMENTO

Diferentemente do governo estadual, onde a secretaria da Saúde Lyane Ramalho declarou não haver dinheiro para conceder aumento aos servidores da saúde, na última sexta-feira, o prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró, garantiu reajuste para os servidores da Saúde municipal.

ASSESSOR

Depois de ser nomeado para o gabinete do deputado federal Robinson Faria, o ex-vice-governador, deputado estadual e candidato a governador nas eleições passadas, o empresário Fábio Dantas foi contratado pela prefeitura de Arês para prestar assessoria ao município.

PRESSÃO

O presidente da Petrobras, ex-senador Jean Paul Prates, está sob intenso ataque em Brasília, por parte do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, protegido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quer o cargo para indicação do PSD.

SENADO

“Se o bolsonarista [Rogério Marinho] vier a ser cassado pelo abuso do poder político – como espero que seja – estarei à disposição do @13PTRN e da Frente Brasil Esperança. A esquerda e os setores democráticos do RN merecem reconquistar a cadeira no Senado”, escreveu Mineiro no Twitter.

CADEIRA

O que o deputado federal Mineiro esqueceu de dizer é que o PT perdeu a cadeira do Senado quando o então senador do partido, Jean Paul Prates, foi proibido de disputar reeleição por parte da governadora Fátima Bezerra, que fez opção pelo ex-prefeito, Carlos Eduardo.

RAFAEL

Alguns aliados da governadora Fátima Bezerra não engoliram a candidatura do ex-prefeito de Natal e, de alguma maneira, ajudaram na campanha do ex-deputado federal Rafael Motta, que terminou sendo derrotado pelo atual senador Rogério Marinho.

CANDIDATURA

Derrotado na campanha para o senado, Rafael Mota é filiado ao PSB, partido do atual vice-presidente da república, Geraldo Alkmin, estando na expectativa de disputar o cargo de senador, no caso de Rogério Marinho perder o mandato.

PRFEITURA

Rafael Motta procura se aproximar do prefeito de Natal, Álvaro Dias, tentando receber o seu apoio para ser candidato a prefeito da capital. Seria um nome novo para enfrentar os principais candidatos, Carlos Eduardo e Natália Bonavides, tidos como favoritos.

DEBOCHE

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu doação de dinheiro, via Pix, para pagar multas à Justiça. Entre 1 de janeiro e 4 de julho arrecadou mais de R$17 milhões e, em tom de deboche, disse que o dinheiro daria para pagar as multas, tomar caldo de cana e comer pastéis na companhia de sua mulher.

PREOCUPAÇÃO

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) afirmaram nesta sexta-feira (28) que o vazamento e divulgação dos depósitos via Pix realizados ao ex-presidente “consiste em insólita, inaceitável e criminosa violação de sigilo bancário. Os valores repassados via Pix “são provenientes de milhares de doações, tendo, portanto, origem absolutamente lícita.”