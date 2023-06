AGRIPINO

Mesmo com o União Brasil ocupando três ministérios no Governo Lula, e exigindo a indicação para mais dois ministérios, o ex-senador José Agripino, presidente regional do partido, declarou que seu partido “não faz parte da base do governo e nem vai fazer”. Ajuda nas propostas quando está em jogo o interesse nacional.

ENTENDIMENTOS

Nessa mesma entrevista, José Agripino falou sobre os entendimentos prévios com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e o senador Styvenson Valentim. Chegou-se a acreditar que os dois poderiam assinar ficha de filiação partidária no União Brasil, mas ainda não deram a palavra final, causando impaciência no ex-senador.

AUMENTO

Repercutiu mal a declaração do secretário da Fazenda do RN, Carlos Eduardo Xavier, afirmando que os funcionários estaduais não terão reajuste salarial em 2023. Segundo o secretário, os gastos com pessoal têm crescido de maneira que as finanças governamentais estão gravemente comprometidas.

PETROBRÁS

Após a conclusão da venda do Polo Potiguar, no Rio Grande do Norte pelo governo anterior, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, utilizou as redes sociais na sexta-feira, 9, para afirmar que a empresa permanecerá no estado e na região nordeste. A Petrobras está buscando soluções para alocar os empregados da região, após as privatizações.

ADUTORA

Cerca de 60 mil famílias das cidades de Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado serão beneficiadas com a conclusão do Sistema Adutor Apodi-Mossoró, que consiste numa bateria de sete poços, duas estações elevatórias, adutoras para interligar os poços na estação elevatória e reservatório para o abastecimento dos municípios.

FESTAS

Vários municípios no RN decidiram pela realização de festas juninas como meio para atrair turistas para os seus municípios, além da simpatia conquistada entre os eleitores. Além de Assú e Mossoró, também Natal, João Câmara, Parnamirim, Caicó, São José do Mipibu, Ielmo Mariniho. Os prefeitos entendem que vale a pena o investimento.

EXPOSIÇÃO

Mossoroenses reconhecem o valor do poeta Antônio Francisco. Exposição enaltecendo as obras do poeta, dentro da programação Mossoró Cidade Junina, já recebeu mais de mil visitantes. No local, podem ser encontrados cordéis, chapéus, vestimentas e outros objetos pertencentes a Antônio Francisco.

ALFABETIZAÇÃO

O presidente Lula assinou ontem, segunda-feira 12, decreto que institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a nova política para subsidiar ações para a promoção da alfabetização na idade certa das crianças do país. Nesse projeto serão investidos R$ 1 bilhão em 2023 e mais R$ 2 bilhões entre 2024 e 2026.