ALLYSON

O prefeito Allyson Bezerra pode ter sido mal orientado ao apresentar projeto de lei que afeta os servidores públicos. Apesar da aprovação positiva de sua administração e da maioria avassaladora na Câmara Municipal, não conseguiu que a matéria sequer fosse apresentada.

SERVIDORES

O Sindicato dos Servidores Municipais acaba de sair de uma manifestação pífia em desfile na abertura da Mossoró Cidade Junina e surpreendeu os apoiadores do prefeito, ocupando as dependências da Câmara, obrigando á Mesa Diretora a retirar a matéria da pauta de votação.

OAB

A OAB/Mossoró participou da obstrução ocorrida na Câmara Municipal, protestando contra projeto de lei do Executivo, dispondo sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-geral do Município de Mossoró e o Estatuto dos Procuradores do Município.

MAIORIA

Mesmo com o resultado desfavorável, o prefeito Allyson dispõe de tempo suficiente para recuperar a derrota sofrida e, o que é importante para a administração, a maioria confortável de vereadores para aprovar outras matérias do seu interesse.

ACOMODAÇÃO

O ex-deputado Fábio Faria esteve ao lado dos presidentes Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, de quem foi ministro das Comunicações. Agora, por intermédio do vice-presidente Geraldo Alkmin procura uma aproximação com o atual presidente, Lula da Silva.

CONCURSO

Acontece no domingo (11) a aplicação das provas para as vagas de nível técnico no concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas 38.086 candidatos se inscreveram para o cargo de Técnico Judiciário, disputando 160 vagas disponibilizadas em edital.