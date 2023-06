PINGO

A abertura do Mossoró Cidade Junina, ontem à noite, alcançou o sucesso esperado pelos seus promotores. Calcula-se em cerca de 150 mil pessoas o número de participantes na 26ª edição desse evento popular, que vai se aprimorando a cada ano que passa. Quem sabe, em algum dia será organizado pela iniciativa privada.

PROTESTO

Como vem acontecendo desde que o MCJ foi lançado, a oposição e/ou outros segmentos organizados pela população aproveitam para registrar protesto em relação à administração municipal. Neste ano, a movimentação liderada pelo Sindicato dos Servidores Municipais, SINDISERPUM foi engolido pelo sucesso da festa.

CABEÇA

O sindicato preparou um enorme boneco com a cabeça do prefeito Allyson Bezerra, mas, estranhamento, a peça foi roubada da oficina do artífice que trabalhava a peça. O sindicato insistiu em desfilar com esse boneco acéfalo, e o resultado não correspondeu à expectativa. A maioria dos presentes não sabia o seu significado.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra circulou descontraidamente entre os participantes da folia junina. Concedeu várias entrevistas atendendo, sem exceção, a todos que a procuravam. A descontração chegou ao máximo quando, sem cerimônias, cantou Tareco & Mariola que inicia com “Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola”.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides foi presença marcante no Mossoró Cidade Junina. Transferiu o gabinete parlamentar para Mossoró. Entre os dias 21 e 25 de junho, a parlamentar e sua equipe estarão em atividades oficiais em Mossoró, Apodi e municípios do Vale do Açu.

EMENDAS

O mandato de Bonavides já destinou mais de R$ 4,8 milhões por meio de emendas parlamentares para áreas importantes de Mossoró, como o Hospital Tarcísio Maia, UBSs, saúde da população LGBT, para UERN, UFERSA e escolas estaduais; todos os 14 CRAS e Segurança Pública.

LARISSA

As ex-deputadas Sandra e Larissa Rosado esbanjaram alegria no camarote armado pelo FM93 (Rádio Resistência de Mossoró) e Nossa TV, sendo cumprimentadas e abraçadas pelos amigos que passavam pela avenida, acompanhando os trios. A apoteose aconteceu com a passagem de Bel Marques.

PISO

No Mossoró Cidade Junina, o deputado Francisco do PT reafirmou que um acordo de líderes que trará celeridade à votação do projeto de reajuste do Piso dos professores. O objetivo, segundo os parlamentares, é dispensar as comissões e levar o projeto diretamente para votação que poderá acontecer próxima terça-feira (6).

SUBSTITUIÇÕES

O tempo vai passando e o arcebispo de Natal, D. Jaime Vieira e o bispo de Mossoró, D. Mariano Manzana, continuam como eméritos, em suas paróquias. Ninguém pense que o Vaticano tem dificuldades em escolher os substitutos, mas continua aprovando atuação dos dois prelados frente ao Arcebispado de Natal e Bispado de Santa Luzia, em Mossoró.

ESVAZIAMENTO

A Prefeitura de Natal está elaborando um estudo para apresentar um pacote de isenções fiscais com o objetivo de incentivar a ocupação de imóveis na Ribeira, a fim de estimular o processo de requalificação do bairro. Antes, realizará estudo, para fazer um diagnóstico sobre o impacto econômico que será provocado pelas isenções.

EÓLICAS

Com mais de 2.800 turbina eólicas, o RN é o Estado brasileiro com maior número dessas máquinas em operação, representando 30,20% de toda a produção (24.6 GW) eólica do Brasil. O País é também o maior fabricante de energia eólica da América Latina.

DISCRIMINAÇÃO

Mesmo sem estatísticas oficiais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) declarou: “No Sul e Sudeste, temos uma semelhança enorme. Se há Estados que podem contribuir para este país dar certo, eu diria que são estes sete Estados aqui. São Estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial”.