CIDADE JUNINA

Mossoró nasceu com o nome de Arraial de Santa Luzia. E arraial significa festa popular ao ar livre, com música, comida e bebida. Hoje, a cidade inicia a 26ª edição do Mossoró Cidade Junina que deverá ser a maior da história do evento, pela programação mais extensa que das vezes anteriores.

TURISMO

Em Campina Grande, onde os festejos juninos têm uma tradição mais antiga, a festa deve atrair mais de 2 milhões de pessoas. As festas juninas envolvem desde artistas até o poder público, passando por novos empregados no período.

PROJEÇÃO

No período da festa junina, os políticos costumam aparecer pela possibilidade de um contato direto com o eleitor, sem a necessidade de gastos excessivos. Os prefeitos de Mossoró sempre fizeram questão de participar do evento em sua totalidade, indo da festa de abertura até o encerramento. Governador do Estado e outros políticos estarão na festa.

BONECO

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró encomendou um boneco tendo a cabeça do prefeito Allyson Bezerra que seria usada em protesto dos professores, neste sábado, no momento do Pingo da Mei Dia. Acontece que a cabeça do prefeito foi roubada da casa do artista que produzia a Foi registrada queixa na Polícia Civil.

PROTESTO

Mesmo sem contar com a “cabeça do prefeito” o protesto foi mantido e esse movimento batizado como “Tô no pingo da Mei Dia, sem um pingo de aumento”. O Sindicato tem encontrado dificuldades em juntar número representativo de professores, ditos insatisfeitos, dispostos a mostrar indignação com a administração municipal.

ROGÉRIO

Sobre decisão da Justiça que condenou à perda do seu mandato, por improbidade administrativa, o senador Rogério Marinho minimizou essa decisão e declarou que irá recorrer da sentença. ´Nós vamos continuar senador da República, por mais, pelo menos, sete anos e sete meses, que é o tempo para o término do nosso mandato”, declarou.

ENVOLVIMENTO

Além de Rogério Marinho, também foram condenados no mesmo processo o atual vereador Bispo Francisco de Assis (Republicanos), além dos ex-vereadores Adenúbio Melo, Aquino Neto, Sargento Siqueira, Dickson Nasser e Fernando Lucena. Foram absolvidos o ex-vereador Edivan Martins e o e ex-vereador Salatiel de Souza.

STYVENSON

Ao que parece, foram suspensas as conversações entre o senador Styvenson Valentim e o União Brasil. No fim de abril, Styvenson e o ex-senador José Agripino Maia, líder do partido no RN, conversaram em Brasília, mas as negociações não progrediram. Ao que parece, Styvenson quer um partido onde possa ser o presidente estadual.

PESQUISA

As dificuldades enfrentadas pela governadora Fátima Bezerra em seu segundo mandato começam a aparecer nas pesquisas de opinião pública. Na última pesquisa divulgada pelo instituo Setas, a aprovação do seu governo ficou em 47%. 43% desaprovam o governo Fátima Bezerra e 10% preferiram não responder.

REITORA

A reitora Ludmila Oliveira, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) vai recorrer da decisão que anulou seu título de pós-graduação, por plágio em sua tese de doutorado feito na UFRN com o título “De repente, tudo mudou de lugar: Refletindo sobre a metamorfose urbana e gentificação em Mossoró-RN”.