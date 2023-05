ALLYSON

O prefeito Allyson Bezerra será entrevistado, na manhã de hoje, no FM 7 Horas, na rádio FM93, Rádio Resistência de Mossoró. Desde que assumiu a prefeitura, será a primeira vez que o prefeito comparece a essa emissora, onde será entrevistado pelo radialista Agenor Melo e por Otávio Lopes.

POLÍTICA

Além de falar sobre sua administração, o prefeito Allyson abordará assuntos políticos, como seu projeto de candidatura à reeleição e filiação a um partido político. Ao que parece, aceitou o convite do ex-senador José Agripino, presidente estadual do União Brasil e deverá assinar ficha de filiação nessa legenda.

SUBSTITUIÇÃO

Ontem, o prefeito Allyson Bezerra confirmou a escolha do Coronel Walmary Costa, responsável atualmente pelo Comando de Policiamento 1 Regional Oeste Potiguar, para assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito. O coronel Costa já foi sondado anteriormente para disputar a prefeitura de Caicó.

SECRETÁRIOS

O prefeito Allyson substitui secretários com muita naturalidade, sem que isso seja caracterizado como crise de governo. Eleito sem o apoio de lideranças políticas de peso, fica à vontade para substituir auxiliares que não estejam satisfazendo as metas por ele determinadas. Entre secretário e sai secretário, tudo ocorrendo sem maiores atropelos.

SECRETARIA

Em entrevista à Rádio Rural de Mossoró, o prefeito Allyson anunciou que vai indicar o engenheiro Miguel Rogério para ocupar a chefia da nova secretaria secretário que será criada para cuidar da limpeza pública, iluminação pública a meio ambiente. Rogério é considerado um dos secretários municipais mais eficientes na atual administração.

POSSE

Em ato publicado, ontem (29), no Diário Oficial da Federação das Câmaras Municipais (Fecam/RN), a Mesa Diretora da Câmara de Mossoró convoca os vereadores diplomados Tony Cabelos (Progressistas) e Ozaniel Mesquita (União) à apresentação de documentos exigidos à posse no Poder Legislativo, que deverá ocorrer nesta terça-feira (30).

HUB

A governadora Fátima Bezerra conquistou para o Rio Grande do Norte o HUB dos Correios, que também era disputado por outros estados nordestinos. Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, o nosso estado é o local mais indicado para sediar o Centro. “É a melhor opção que temos hoje”.

CHINESES

A governadora Fátima Bezerra recebeu ontem (29)a um grupo de investidores chineses que estiveram na Governadoria apresentando o projeto Porto-Indústria Verde para a China Communications Construction Company (CCCC), uma das maiores empresas de infraestrutura do mundo e a Concremat Engenharia (representante da CCCC no Brasil).

CANDIDATURA

Com a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas é apontado como uma das principais opções da direita para concorrer à Presidência da República. Nessa hipótese, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, considera Tarcísio o melhor nome de direita para disputar o cargo.

AUDIÊNCIA

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), quer que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faça uma audiência pública com o ministro das Cidades, Jader Filho. O objetivo é debater os decretos do governo que modificaram o Marco Legal do Saneamento. Para Marinho, esses decretos desestabilizam o setor de saneamento básico e trazem insegurança jurídica ao mercado.