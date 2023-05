GIRÃO

O deputado federal General Girão, que foi secretário de segurança estadual e municipal em administrações de Rosalba Ciarlini, revela sua intenção de ser candidato a prefeito de Natal. Como pré-candidato, fala sobre possibilidades de alianças com outras lideranças políticas.

MORO

O senador Sérgio Moro está decepcionado por não conseguir comandar uma frente anti-Lula no Senado. Ainda pouco experiente na política, procura documentos que possam comprometer o presidente. Sua esposa, deputada federal Rosângela Moro tem mantido ação mais discreta na Câmara.

BOLSONARO

Na condição de ex-presidente da República, desprovido da munição que usava contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro acenou co trégua junto aos ministros desses tribunais. Como não mudou o pensamento, tudo não passa de uma questão de estratégia.

CPIs

As quatro Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) instaladas pelo Congresso nos últimos dias terão no comando deputados ainda ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou que participaram da campanha dele nas eleições do ano passado. A base aliada trabalha para mudar a tendência bolsonarista dos integrantes dessas comissões, o que parece, não ser muito dificil.

ADUTORA

A CAERN avisa que o abastecimento de água em parte da cidade de Mossoró e em toda Assú será suspenso na próxima terça-feira, 30, por conta de manutenção e melhoria dos serviços da adutora, de cerca de R$ 125 mil. A normalização dos serviços acontecerá em até 48 horas.

PASTORAL

Ontem, esta coluna comentou a decisão da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, a decisão de criar a Pastoral do Povo da Rua, modelo do existente em São Paulo, coordenado pelo padre Júlio Lancellotti. Em Mossoró, o padre Flávio Augusto de Melo está à frente do movimento.

FINANCIAMENTO

Um detalhe curioso é que a sede da Pastoral, em São Paulo, foi construída com verbas de um prêmio concedido por budistas do Japão ao cardeal emérito e arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, uma demonstração de que o movimento recebe ajuda de origem diversificada.

APOIO

É hora dos mossoroenses procurarem mais informações sobre o movimento local, apoiando a iniciativa da Diocese local, mas que poderia ter sido iniciada por qualquer outro segmento de apoio aos mais necessitados. Quanto mais adesão de pessoas de boa-fé, maior a possibilidade de êxito para a iniciativa.

ATUAÇÃO

A missionária Regina Maria Manuel explica que nesse movimento social, os moradores de rua e catadores têm aulas para capacitação profissional, e participam de outras atividades. “A pastoral atua na defesa dos direitos do povo de rua, não apenas em sua organização, mas também em ações diretas junto aos órgãos públicos.”

PACTO

Com a presença de ministros e governadores de estado, foi lançado em São Paulo, há uma semana, o Pacto Conta a fome. É um movimento suprapartidário e multissetorial que tem o objetivo de erradicar a fome no Brasil até 2030 e reduzir o desperdício de alimentos no Brasil.