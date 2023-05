NATAL

Nas últimas eleições presidenciais, no 2º turno, Lula obteve 52,96% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 47,04 da preferência os votos dos eleitores natalenses. Isso, por si só, não significa dizer que a cidade tem maioria com pensamento de esquerda, mas é uma realidade a ser considerada.

ELEIÇÕES

Ontem, o jornal AgoraRN, em parceria com o Instituto Exatus divulgou pesquisa com alguns pré-candidatos a prefeito de Natal. Nesse levantamento, mais uma vez, o eleitor da capital rejeita os candidatos tidos como de direita. Contudo, falta ainda um ano e cinco meses para essa decisão.

VOTOS

Em Natal, o prefeito Álvaro Dias e o ex-prefeito Carlos Eduardo são considerados os dois principais puxadores de votos. A força da governadora Fátima Bezerra também não deve ser subestimada. A deputada Natália Bonavides, como candidata, ameaça a supremacia dos demais.

PERCENTUAIS

Enquanto candidatos tidos como de esquerda, como Carlos Eduardo (23,19%), o “candidato de Álvaro Dias (17,11%) e Natália Bonavides (9,22%) aparecem na primeira colocação, o senador Styvenson Valentim (Podemos), que foi o quarto mais lembrado, com 7,71%.

MOSSORÓ

O prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição, governa orientado por pesquisas que são frequentemente realizadas. A oposição, até o momento, não conversa sobre a possibilidade do apoio a um candidato que apresente melhores condições para o enfrentamento. Não deverá haver mudança nessa posição.

SAÚDE

A administração municipal não conseguiu, até hoje, superar graves problemas na saúde pública de Mossoró. As reclamações vão desde a falta de insumos nas UBSs e UPAs ao atraso no pagamento aos prestadores de serviços. A população está insatisfeita com o atendimento.

MÉDICOS

Foram abertas, ontem, as inscrições para o programa Mais Médico. Para o Rio Grande do Norte estão destinadas 70 vagas, sendo 31 são para Natal, 5 para Macaíba e Nova Cruz e três para Acari, Assu e Ipanguaçu. A prioridade da convocação será para os médicos brasileiros.

PASTORAL

Em boa hora a Diocese de Santa Luzia de Mossoró caminha para a criação da Pastoral do Povo da Rua. Atualmente, algumas paróquias locais trabalham nesse setor, mas de forma isolada. Padre Flávio Melo, vigário-geral da Diocese trabalha para unir todas essas atividades.

VEREADORES

Com a perda dos mandatos dos vereadores Naldo Feitosa e Lamarque Oliveira, ambos do PSC, a Câmara Municipal de Mossoró ganha dois novos representantes. Tony Cabelos (PP) e Ozaniel Mesquita (União) foram diplomados ontem, na se do TRE em Mossoró.

CPI

É muito estranho que governo e oposição aplaudam a instalação da CPI 8 de Janeiro. Alguém deve estar pensando errado. Sobre essa CPI, a relatora senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse que as investigações serão focadas em descobrir quem financiou e incentivou os atos golpistas na capital federal.