ENFERMAGEM

Os chefes de Executivo de todo país demonstram preocupação em como vão complementar o pagamento do piso salarial da enfermagem. No caso do Distrito Federal, há uma exceção com o entendimento de que os profissionais com jornada de 40 horas nesse Estado já estão contemplados com o piso.

AFRODESCENDENTES

No Campus da UFRN, a exposição, até 7 de junho próximo, “Pretitude, Arte e Orgulho Adupé-Lewô-Olorun”. O título é uma expressão em yoruba que significa “dar graças a Deus por ter conservado minha vida e minha saúde até hoje”. Com o título, é celebrada a diversidade de perspectivas e linguagens que cada artista desenvolveu para expressar sua visão sobre a cultura afrodescendente.

TSE

O presidente Lula indicou os dois advogados que fazem parte da composi8ção do Tribunal Superior Eleitoral, com mandatos de dois anos. Floriano Azevedo Marques é professor, ligado ao ministro Alexandre de Moraes e André Ramos Tavares que já atua como ministro substituto do TSE.

ÁGUA

Na opinião do jornalista Vicente Serejo, “a governadora Fátima Bezerra só tem uma saída para garantir uma gestão eficiente da água: fortalecer o Instituto de Gestão de Água, Igarn, implantado ainda no governo Wilma de Faria. Para assessorar o governo na criação de comitês gestores das bacias hidrográficas.”

CONSIGNADOS

Após o bloqueio das contas do governo, o secretário estadual da Administração, Pedro Lopes disse “Devemos regularizar os repasses às instituições financeiras, com compromisso de fazê-los de forma integral, bem como avançar nas negociações com os credores, visando negociação fiscal para quitar o passivo existente.”

BLOQUEIO

Mais uma vez as contas do governo do RN foram bloqueadas. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 3 milhões para que o valor seja usado no pagamento do repasse – referente ao mês de abril – dos Programas de Atenção à Urgência (Samu e UPA) e de Assistência Farmacêutica Básica (medicamentos e insumos).

UNIVERSITÁRIOS

A Prefeitura de Mossoró e a UERN reuniram-se para debater assuntos relacionados ao fortalecimento do programa, já existente, de contratação pela prefeitura local, de estagiários oriundos da universidade. Hoje, cerca de 700 estagiários auxiliam alunos com deficiência matriculados em unidades de ensino do município.

TOMÓGRAFO

A diretoria do Hospital Regional Tarcísio Maia comunicou a volta do funcionamento do tomógrafo daquela unidade de saúde, depois de 80 dias aguardando peça para sua recuperação. Durante esse período, os exames estavam sendo realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.

LIBERAÇÃO

Sabendo da necessidade de atender às reivindicações do Centrão, o presidente Lula determinou a liberação de R$ 1 bi em emendas. PT, PSD, MDB, União Brasil, PP e Republicanos foram os partidos mais beneficiados por repasses autorizados. A liberação coincidiu com o dia da votação do texto-base do novo arcabouço fiscal. Tudo como antes, não pode ser diferente.

CPI

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA) foi eleito presidente da CPI das invasões às sedes dos Poderes

em 8 de janeiro. A senadora Elisiane Gama (PSD-MA) ficou com a relatoria. O senador Cid Gomes (PDT-CE) será o vice-presidente.