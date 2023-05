CIRCULAÇÃO

Em evento social na noite de ontem, o prefeito Allyson Bezerra circulou com desenvoltura entre os convidados, conversando descontraidamente e demonstrando interesse em escutar opiniões dos mossoroenses sobre sua administração.

INOCENCIA

O desembargador Francisco de Barros Dias havia sido compulsoriamente aposentado, enquadrado na Operação Lava Jato. Foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e exploração de prestígio. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região o absolveu por unanimidade das acusações.

CASSAÇÃO

Por coincidência, no momento em que o TRF 5º Região absolvia o juiz Francisco de Barros, à unanimidade, o TSE, cassava o manda do deputado Delton Dallagnol, um dos algozes da operação lava jato.

POLARIZAÇÃO

O marqueteiro João Santana, que já assessorou campanhas presidenciais de Lula, Dilma e Ciro acha imprevisível o resultado das eleições municipais de 2024. Acredita que elas serão influenciadas pela bipolarização da nacional, ainda muito presente nos dias de hoje.

PRESENÇA

Compareceram ao leilão de relicitação do aeroporto de São Gonçalo, além da governadora Fátima, o vice Walter Alves, os deputados Mineiro, Divaneide Basílio, prefeito Eraldo Paiva, de São Gonçalo, e Secretários de Estado: Jaime Calado, Aninha Costa, Virgínia Ferreira, Gustavo Coelho e Daniel Cabral.

RAFAEL

O ex-deputado Rafael Mota mostra que o insucesso na disputa pelo Senado não o deixou de fora da política potiguar. Recentemente, participou da posse do seu indicado para a Codern, Nino Ubarana e marcou presença no leilão de relicitação do aeroporto de S. Gonçalo.

RIACHUELO

A empresa divulgou nota desmentido que sua loja no Shopping Midway estivesse planejando o seu fechamento. A unidade seguirá funcionando normalmente, tranquilizando os comerciantes que estavam preocupados com a onda de fechamento de grades lojas que vem ocorrendo.

MUDANÇA

O deputado federal Robinson Faria, ex-governador do estado e pai do ex-ministro das comunicações no governo Bolsonaro, Fábio Faria, deixará o PL de Bolsonaro, filiando-se ao Republicanos. Apoiando Bolsonaro, o PR mantém diálogo com o presidente Lula.

UTI

A deputada federal Carla Zambelli está internada em Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de Covid. Em nota divulgada em suas redes sociais, afirma que não tomou a vacina contra a Covid-19 por recomendação médica.

PREOCUPAÇÃO

O ex-presidente Bolsonaro está preocupado com a prisão do tenente-coronel Mauro Cesar Cid, seu ex-ajudante de ordens que durante quatro anos, foi uma espécie de faz-tudo do presidente. Nessa posição, o assessor testemunhou momentos cruciais do governo.