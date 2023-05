DIFICULDADES

A governadora Fátima Bezerra, apesar de sua grande capacidade para o diálogo, é incapaz de conseguir todos os recursos para atender e agradara todas as classes do funcionalismo público estadual. No momento, está sendo anunciado a possibilidade de nova greve, desta vez com um número maior de categorias e, portanto, de negociação mais difícil.

CPI

Em reunião no gabinete do deputado Ricardo Salles (PL/SP), foi dado o pontapé inicial da CPI do MST, instalada na Câmara dos Deputados. Oito dirigentes regionais do INCRA serão convocados por essa CPI, entre ele, Lucenilson Oliveira, do Rio Grande do Norte, indicado para o cargo pelo Movimento dos Sem Terra. Os líderes do MST, Rainha e Stedile, é claro, serão os primeiros a depor.

BARROSO

O ministro Luís Barroso pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, informações sobre a PEC que anistia partidos políticos pelo descumprimento de cotas nas eleições de 2022. A rigor, o STF não pode intervir na fase de tramitação de projetos de lei. Somente no caso de aprovação é que a Corte pode analisar a sua constitucionalidade.

CASSAÇÃO

A cassação do mandato do deputado Dalton Dallagnol não repercutiu bem entre os parlamentares. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defende que a cassação do deputado tem que acontecer por decisão dos parlamentares. E vai aguardar a decisão da Corregedoria da Casa. Até que haja o julgamento pela própria Câmara, Dallagnol continuará deputado federal. É o que determina a Constituição.

OPOSIÇÃO

Firmando posição política de oposição radical, três parlamentares do Rio Grande do Norte, os deputados federais General Girão, Sargento Gonçalves e João Maia votaram contra o pedido de urgência na votação do projeto do Novo Arcabouço fiscal que apresenta metas anuais para o resultado primário para os orçamentos fiscal e da seguridade social.

INFORMAÇÃO

A secretária estadual de Saúde, Lyane Ramalho Cortez, com poucos dias de ocupação do cargo, já foi convidada pela Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o uso de verbas encaminhadas pelo governo federal para a execução de cirurgias eletivas, eliminando as filas de espera hoje existentes.

DEPOIMENTO

Nem todos estão satisfeitos com a anunciada queda nos preços dos combustíveis. No Congresso, representantes da oposição na Câmara dos Deputados decidiu convidar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates para explicar a nova política da empresa e esclarecer se acionistas não serão prejudicados com a medida. Felizmente, para os consumidores, não terá que explicar aumento de gasolina, diesel e gás.

SUCESSÃO

Diferente de Natal, onde o clima político em relação à sucessão municipal segue em pleno vapor, o mesmo não ocorre em Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra é candidato à reeleição e a deputada Isolda Dantas deverá ser sua concorrente. Podem existir outros candidatos, mas todos estão na surdina. Em Natal, pesquisas estão sendo divulgadas. Em Mossoró, estão sendo feitas para consumo interno.

IGREJA

Os fiéis da Alameda dos Cajueiros estão festejando sua padroeira, Santa Rita de Cássia. As novenas sãoo realizadas na igrejinha que vem sendo construída com recursos arrecadados pelos próprios moradores. Os católicos do bairro iniciaram com uma capelinha que já atingiu a condição de Igreja.

PEDOFILIA

Embora a polícia não venha dando trégua aos pedófilos, ontem, mais dois bandidos foram detidos, um Natal e outro em Parnamirim. Como das vezes anteriores, os nomes dos bandidos são mantidos em sigilo, não permitindo à população possibilidade de resguardar seus familiares contra esses. monstros.