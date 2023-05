PAGAMENTO

O Governo do Estado antecipou o início do pagamento do mês de maio, antes agendado para a próxima segunda-feira (15) como forma de facilitar o lazer dos servidores ativos, inativos e pensionistas e o comércio na data do Dia das Mães. Ontem, foi depositado o salário integral na conta dos trabalhadores que recebem até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública.

CHUVAS

O Rio Grande do Norte está com aviso de chuvas intensas para 38 municípios, conforme boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. Mossoró está entre as cidades citadas pelo INMET e as precipitações pluviométricas deverão variar em 20 e 30 mh ou até 50mm/h dia.

PORCELLANATI

Terminou a novela do imóvel da Porcellanati Revestimentos Cerâmicos Ltda, pertencente ao Grupo Itagrês. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do RN confirmou nesta quinta-feira (11), a reversão de doação de imóvel da Prefeitura Municipal de Mossoró.

VACINA

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, ampliou a oferta da vacina contra a Influenza para todas as pessoas não vacinadas a partir de 6 meses de idade. Dessa forma, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) orienta a população do Rio Grande do Norte a procurar a unidade de saúde mais próxima, para atualizar sua proteção contra a gripe.

ENFERMAGEM

Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12) a Lei 14.581/23, que garante R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso nacional da enfermagem. O projeto de lei foi aprovado no final de abril, durante a sessão conjunta do Congresso Nacional (PLN 5/23). Com o novo piso, a previsão que enfermeiros recebam pelo menos R$ 4.750 por mês.

ESPORTE

O Senado aprovou esta semana o projeto da Lei Geral do Esporte (PL 1.825/2022), que regulamenta a prática desportiva no país e consolida a atividade em um único texto legislativo. A versão inicial da proposta, que segue para sanção presidencial, é resultado do trabalho de uma comissão de juristas constituída pelo Senado em 2015.

FALECIMENTO

A coluna registra com pesar o falecimento do ex-presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Vicente Rêgo, aos 73 anos de idade. Nascido em Portalegre, era formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e exerceu atividades políticas na cidade de Mossoró.

CHICO LOPES

Figura folclórica de Mossoró, Chico Lopes transferiu-se para Fortaleza onde trabalhou no grupo Som Zoom Sat. Na década de 1990, ficou conhecido com a música “Fã de Eliane”, em homenagem à cantora Eliane do Forró. Antes de sair de Mossoró, Chico era bastante conhecido na cidade e participou de vários episódios pitorescos.

FRANCISCO

O Vaticano participa ativamente de entendimentos em busca da paz entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje, o Papa Francisco recebe presidente Volodymyr Zelensky, que desembarcou na manhã de hoje no aeroporto de Roma. Além do Papa, Zelensky será recebido pelo presidente italiano Sergio Mattarella.

EUTANÁSIA

O Parlamento de Portugal voltou, nesta sexta-feira (12, a aprovar a eutanásia – morte assistida por um profissional de saúde, com votos a favor do PS, BE, IL, PAN e Livre, assim como de sete deputados do PSD. A decisão obriga a promulgação da lei pelo presidente da República em um prazo de oito dias.