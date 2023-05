SURPRESA

A vereadora mossoroense Larissa Rosado declarou-se surpresa com a notícia sobre a decisão do TER que cassou a chapa de vereador do PSDB nas eleições de 2020, em Mossoró, visto que a Justiça Eleitoral, por três oportunidades, no TER e no próprio TSE, reconheceu que inexistem provas mínimas de fraudes.

REAFIRMAÇÃO

Larissa reafirma que jamais houve, nas eleições de 2020, qualquer frade à cota de gênero. O julgamento diz respeito a um agravo regimental no qual, inicialmente, o TSE vinha votando pela manutenção da improcedência, mas, após o adiamento da votação, mudou o entendimento, cassando toada a chapa.

CURRAIS NOVOS

O TSE tomou medida semelhante em relação à Currais Novos. Na mesma sessão plenária de ontem, decidiu declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos a vereador do município lançados pelo partido Democratas (DEM) no pleito eleitoral de 2020, bem como a cassação dos diplomas dos políticos eleitos pela legenda

STYVENSON

Sempre polêmico, o senador Styvenson recusou o convite para visitar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, em companhia de outros senadores. “Quem deveria visitar ele são os bolsonaristas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro e a família toda, já que ele fez parte do time deles. Entretanto, declarou que considera a prisão de Torres excessiva e injusta.

MORTE

Morre mais um ícone dos anos 60, também conhecida como rainha do rock, Rita Lee. Morreu, aos 75 anos, na noite desta segunda-feira (8). Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2021. Rita morreu em casa, ao lado da família. O velório e o enterro vão acontecer nesta quarta-feira (10), em São Paulo.

FAKE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a pagar uma multa de R$ 5 mil por distorcer uma fala do presidente Lula da Silva (PT). O senador divulgou nas redes sociais, em fevereiro do ano passado, o trecho recortado e descontextualizado de um discurso do presidente para associá-lo ao satanismo.

PRISÃO

A Polícia Federal, no Rio de Janeiro, prendeu, no início da tarde desta terça-feira (9), Zadonaide Nunes, chefe de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte. Ele é apontado pelas investigações de coordenar os ataques à capital potiguar em março de 2023. O criminoso estava morando na cidade de Rio das Ostras, no Norte Fluminense.