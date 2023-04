STYVENSON

O senador Styvenson Valentim (Podemos) reconhece que o isolamento político e a decisão de não usar fundo eleitoral e de campanha, tempo de TV e rádio, foram cruciais para que terminasse em terceiro lugar na campanha de governador em 2022, tendo obtido 307.330 votos.

RECURSOS

O senador Styvenson insiste que enviou quase R$ 23 milhões para saúde do RN, sendo R$ 16 milhões só para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. “Ouvi dizer que a governadora já gastou 60% desses recursos no Tarcísio Maia, que é uma penúria, é podre de sujo e velho.”

FISCALIZAÇÃO

“Mandei recursos pra ampliar, equipar e pra reformar, estou dando um exemplo de recursos que destinei. E ela não gastou, porque eu não vi nota fiscal. Eu não vi produto. Eu não vi equipamento. Só vi 70 macas que eu mesmo fui fiscalizar. Agora a pessoa manda R$ 16 milhões e diz que gastou, ela que mostre onde gastou.”

DERROTA

Na semana que se encerra, o senador Styvenson sofreu derrota na Justiça, quando a juíza 2ª Vara de Execução Fiscal e Tributária de Natal, Alba Paulo de Azevedo, indeferiu e extinguiu, nesta quinta-feira (27), a ação civil pública por ele patrocinada, suspendendo a cobrança do ICMS aprovada na Assembleia Legislativa.

SUICÍDIO

Registrado pelo jornalista Vicente Serejo em sua coluna Cena Urbana, publicada na Tribuna do Norte: “Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, mostra, e ainda que o feminismo não creia: o suicídio no Brasil entre homens, é 3,8 vezes maior que entre mulheres.”

CIRURGIAS

A Prefeitura de Mossoró realiza mutirão de cirurgias eletivas oftalmológicas no município com o objetivo de acelerar o atendimento da população que necessita desse procedimento. Foram realizadas mais de 750 cirurgias eletivas somente neste mês de abril e a meta é zerar a fila no mês de maio.

BR 304

A mobilização acontece e une os estados do Ceará, e do Rio Grande do Norte. A duplicação da BR-304 até a divisa do Ceará já possui a empresa que vai elaborar todo o planejamento e projeto. O custo total deve chegar perto dos R$ 3 bilhões, o que leva a acreditar que a duplicação será executada por etapas.

PROVAS

A prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres vem sendo justificada pelo fato do suspeito não entregar senhas do seu próprio celular, o que pode ser considerado um gesto de produção de provas contra si mesmo. Acontece que Torres havia acenado para uma delação premiada, o que terminou não acontecendo.

MISSÃO

Em suas viagens internacionais, o Papa Francisco realiza um tremendo esforço pela paz mundial. Hoje, encerra uma visita à Hungria, do primeiro ministro húngaro ultradireitista e autocrata Viktor Orbán. De público, apelou para a recuperação da “alma europeia” frente aos nacionalismos e à guerra na Ucrânia.

ORAÇÃO

Diante do ícone de Nossa Senhora Magna Domina Hungarorum, padroeira da Hungria, o Papa pediu à Rainha da paz para infundir “nos corações dos homens e dos líderes das nações o desejo de construir a paz, de dar às jovens gerações um futuro de esperança, não de guerra; um futuro cheio de berços, não de túmulos; um mundo de irmãos, não de muros.”