MÉDICOS

Encontram-se em Mossoró papasseiociclistico.prefeiturademossoro.com.br . ra debater condições de trabalho, piso salarial, futuro econômico dos médicos, carreira médica, mercado de trabalho e empresa de prestação de trabalho médico (sem médicos) o Dr Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed, Dr Neuman Figueiredo e Dr Francisco Braga do CRMRN.

ANTECIPAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró antecipou para esta quinta-feira (27) o pagamento dos salários de abril dos servidores municipais, num valor total de R$ 22 milhões. O pagamento significa uma injeção dos recursos que movimenta a economia do município, a partir de diversos segmentos.

NORUEGA

A governadora Fátima bezerra recebeu em seu gabinete a cônsul-geral da Noruega no Brasil, Marianne Fosland. Morando no Rio de Janeiro há quatro anos, é a primeira vez que a representante do país escandinavo visita Natal. A norueguesa destacou a liderança do RN nas novas matrizes energéticas e avaliou que “a relação entre os países será bem proveitosa”.

ESCOLA

A 46ª e última escola beneficiada pelo Projeto Governo Cidadão, Escola Estadual Desembargador Vicente Lemos, foi entregue oficialmente no município de Senador Elói de Souza pela governadora Fátima Bezerra. A solenidade de entrega da obra ocorreu durante Missão do Banco Mundial no RN, ontem, quinta-feira, 27.

CICLISMO

A prefeitura de Mossoró promoverá mais um Passeio Ciclístico Maio Amarelo, este ano com 1.000 vagas disponíveis. O passeio acontecerá na próxima segunda-feira, 1º de maio, com largada na avenida Rio Branco e os interessados podem se inscrever através do site oficial do evento, passeiociclistico.prefeiturademossoro.com.br .

ICMS

O pedido do senador Styvenson Valentim (Podemos) para que a Justiça recebesse pedido de ação civil pública contra o aumento do ICMS – Imposto Sobre Mercadorias e Serviços no RN foi indeferido pela juíza da 2ª Vara de Execução Fiscal e Tributária de Natal, Alba Paula de Azevedo.

REUNIÃO

O Consórcio de Governadores do Nordeste se reúne hoje, em João Pessoa. O encontro terá por objetivo discutir temas com os investimentos em energias renováveis, abastecimento de água, políticas públicas de assistência social e participação dos estados na construção do Plano Plurianual (PPA) do governo federal.

CONSELHO

Os governadores também discuitirão a reorganização do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) e das Câmaras Temáticas; parcerias com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a construção de cisternas na região; Termo de Cooperação entre o Consórcio Nordeste e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD.

LDO

A Câmara Municipal de Mossoró debaterá, nesta quinta-feira (28) a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024 prevista no Projeto de Lei Ordinária do Executivo 52/2023 A discussão será em audiência pública, às 9h., na sede da entidade. A LDO lança as bases para a Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser aprovada no final do ano.

PADRE NUNES

A Comissão Pastoral para a Comunicação da CNBB realizará encontro para debater o “Humanismo cristão: a ação evangelizadora dos padres influenciadores na pós-pandemia”. Do Rio Grande do Norte, foi convidado o Padre Antônio Nunes, pároco da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Neópolis.